סמוטריץ': ממשלה עם עבאס חמורה יותר מ-7 באוקטובר

שר האוצר בצלאל סמוטריץ' עורר הבוקר סערה כשהצהיר בראיון כי שיתוף הפעולה הפוליטי עם רע"מ בממשלה הקודמת חמור יותר מטבח חמאס. לדבריו, אירועי אוקטובר הם "מחדל טקטי" בעוד ש"מזיד הרבה יותר נורא משוגג"

שר האוצר ויו"ר הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', סיפק הבוקר (שלישי) התבטאות שנויה במחלוקת במהלך ראיון ל-103FM, כאשר נשאל מה לדעתו חמור יותר – הקמת הממשלה הקודמת עם מנסור עבאס ורע"מ, או טבח ה-7 באוקטובר שגבה את חייהם של למעלה מאלף ישראלים.

בתגובה לשאלת המראיין, סמוטריץ' לא היסס וקבע: "בוודאי שהקמת הממשלה עם מנסור עבאס". שר האוצר המשיך והסביר את עמדתו, תוך שהוא מגדיר את הכשלים שהובילו לאירועי השבעה באוקטובר כטעות לעומת מעשה מכוון.

"טבח השבעה באוקטובר הוא מחדל נורא ואיום שצריך לחקור אותו, בסדר, אבל הוא מחדל טקטי", אמר סמוטריץ'.

המראיין, שהופתע מתשובתו, וידא עמו האם אכן שמע נכון והאם שר האוצר טוען שהקמת הממשלה עם עבאס חמורה יותר מהטבח. סמוטריץ' אישר והסביר את ההבדל מבחינתו בין כוונה תחילה לבין טעות אנוש או מערכתית: "בוודאי. מזיד הרבה יותר נורא משוגג".

בהמשך דבריו, עקץ בחריפות את מובילי הממשלה הקודמת ואמר: "מי שבמודע מכר את מדינת ישראל לאויביה, זה הרבה יותר חמור ממי שטעה, מעד, כשל. את המחדל הטקטי הזה עוד נחקור".