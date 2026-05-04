היועמ״שית נגד נתניהו: ״קיים חשש לניגוד עניינים״

היועצת המשפטית לממשלה התייחסה לעתירות נגד מינוי יו״ר וחברי מועצת הרשות השניה, ונקטה בעמדה נגד נתניהו: ״קיים חשש לניגוד עניינים״

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, מסרה כעת (שני) את תגובתה לעתירות המבקשות לבטל את ההחלטה בדבר מינוי יו״ר וחברי מועצת הרשות השנייה.

בתגובה נכתב כי חרף פניית המשנה ליועצת המשפטית לממשלה והצורך להשלים את התשתית העובדתית והמשפטית החסרה, החליט ראש הממשלה להביא את הנושא בפני הממשלה, והממשלה החליטה לאשר את מינוי יו"ר המועצה וחבריה.

בנסיבות בהן ישנן טענות מהותיות היורדות לשורש הליכי המינוי, ובכללן טענות לניגוד עניינים, משוא פנים ביחס לגורמים המפוקחים וטענות לזיקה פוליטית, וכן מסד עובדתי משמעותי בנוגע לכל אלה שלא עמד בפני הוועדה לבדיקת מינויים טרם אישור המינויים וממילא לא נבדק על ידה, יש קושי משמעותי, ממשי וכבד משקל, בכך שטרם בדיקת טענות אלה וההכרעה בהן יופקדו וימומשו סמכויות המועצה בידי חברים אלו, לגביהם מתקיים החשש לניגודי עניינים וזיקה פוליטית.

