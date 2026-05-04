כמו שלא ראיתם: השר בצלאל סמוטריץ' בריקודים בחברון

בהדלקה המרכזית של הציונות הדתית בחברון, השתתף גם שר האוצר בצלאל סמוטריץ'. אחרי ההדלקה ירד לרקוד עם ההמונים ברחבת מערת המכפלה. צפו

יורד לעם. הערב התקיים במערת המכפלה בחברון מעמד ההדלקה המרכזית של הציונות הדתית בל"ג בעומר.

אחרי ההדלקה, החלו הריקודים ברחבה שלפני המערה, ויו"ר הציונות הדתית שר האוצר בצלאל סמוטריץ' הצטרף לאלפים ורקד איתם כשווה בין שווים.

השר סמוטריץ' רוקד בחברון (נתן קון, סרוגים)

בעוד שההילולה של רשב"י במירון מתנהלת השנה תחת מגבלות, אלפי בני ישיבות, תלמידי הסדר, תלמידות אולפנות ונוער מכל רחבי הארץ יתכנסו לרחבת מערת המכפלה.

מה שהתחיל לפני כשש שנים כאירוע שהשתתפו בו מאות בודדות, הפך השנה לאירוע הגדול של הציונות הדתית, בו השתתפו אלפי בני אדם, גברים ונשים, מבוגרים ונוער.

האירוע, המאורגן על ידי מועצת קריית ארבע-חברון, המועצה הדתית ו"הכנסת אורחים חברון", הגיע לשיאו בשעה 22:00 במעמד ההדלקה המרכזי.

בין הדמויות הבולטות שהשתתפו במעמד: יו"ר מפלגת הציונות הדתית שר האוצר בצלאל סמוטריץ', ראש ישיבת "מרכז הרב" הרב יעקב שפירא, המרא דאתרא הרב אברהם יצחק שוורץ, וראש ישיבת "תורה בציון" הרב נחום נריה.

את האירוע ליוותה להקת "אשירה".