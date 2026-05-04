בטילטולית הרחק מההר: כך מורחקים העולים מלהגיע למירון

בשל הסכנה הביטחונית, מאות שוטרים מונעים את ההגעה לציון רשב"י במירון. מתפללים שנתפסו בדרך מוחזרים בטילטולית למקום המוצא. כך זה נראה

ל"ג בעומר תשפ"ו בסרוגים. המשטרה מונעת מאלפי אנשים (רובם חרדים) מלהגיע לציון הרשב"י במירון, בשל סגירת ההר למבקרים מסיבות בטחוניות.

מאות שוטרים, שוטרי מג"ב ומאבטחים, עומדים במעגלים הקרובים ובצמתים המובילים לכבישים למירון, מונעים כניסה של רכבים ומחזירים בחזרה את אלה שהגיעו רגלית, בהם ילדים וילדות.

העולים למירון מוחזרים באוטובוסים (דוברות המשטרה)

"בזכות פעילות זו, עד כה נמנעה כניסתם של אלפי אנשים לאזור מירון וסוכלה הגעת מאות אוטובוסים, שנעו בניגוד להנחיות", אומרים במשטרה.



הכניסה תתאפשר רק למי שמורשה

במשטרה מדגישים כי "אנו עדים לפרסומים העלולים להטעות את הציבור אודות כניסת ציבור בלתי מורשה להר ומבהירים כי מדובר בכניסתם של מיעוט ובפועל, כאמור נמנעת כניסתם של אלפים רבים.

גם כעת, ולאורך הימים הקרובים, פרוסים מחסומי משטרה בצירי התנועה ובדרכים המובילות ליישוב. הכניסה תתאפשר אך ורק למי שמורשה לכך על פי חוק.

אנו מבינים את הרצון העז של הציבור להגיע להר, אך פועלים בנחישות כדי להבטיח שאירועי היום יעברו בבטחה וללא פגיעה בחיי אדם".

לציבור שלא יכול להגיע למירון, תהיה הדלקה מרכזית של הציונות הדתית בחברון. גם בירושלים ובערים חרדיות יתקיימו מעמדי הדלקה בניהול הקהילה המקומית.