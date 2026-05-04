צה"ל מסביר: למה מפקד חיל האוויר צריך מטס פרידה יקר?

שאלנו את דובר צה"ל למה הצבא מוציא סכומי עתק, כולל הקצאה של מטוסי קרב ומתדלקים, בשביל מטס ראווה למפקד חיל האוויר הפורש בזמן מלחמה

בעקבות הודעת דובר צה"ל וחיל האוויר מוקדם יותר, כי החלו האימונים למטס ההצדעה אל מפקד חיל האוויר היוצא, האלוף תומר בר. פנינו אל דובר צה"ל ותהינו: האם ראוי וסביר שבזמן מלחמה, יבוצע מטס ראווה בזבזני, וכל זה לכבודו של מפקד חיל האוויר שתחת פיקודו כשל החיל בזמן טבח השבעה באוקטובר.

פנינו אל דובר צה"ל ודרשנו תשובות: כיצד ייתכן ולאחר שצה"ל דרש וקיבל תוספות תקציביות של עשרות מיליארדי שקלים בשנה, וכאשר רק אמש הוכרזה הוצאת עתק של עשרות מיליארדים נוספים להצטיידות חיל האוויר ברכש טייסות חדש, כיצד יכול להצדיק צה"ל מטס ראווה בעלות של עשרות אם לא מאות מיליוני שקלים, מעבר לכך, כל זה בזמן מלחמה.

בתגובה לשאלתנו, מסר דובר צה"ל: "מדובר במטס מסורתי עם פחות מ- 10 כלי טיס, שמתקיים בכל טקס החלפת מפקד חיל אוויר. זאת בניגוד למטס יום העצמאות שכולל עשרות כלי טיס ונערכים אליו במשך תקופת זמן של כמה חודשים".

מטס האימון שהתקיים מוקדם יותר היום (ב׳) מעל ירושלים, הוא חלק מתכנית האימונים של חיל האוויר. האימונים למטס והמטס עצמו אושרו בהתאם להערכת מצב ולאחר שנקבע כי אינם פוגעים בכשירות המבצעית.

למה לא הודיעו לתושבים, שנתקפו בחרדה?

בנוסף, הביעו בצה"ל חרטה על כך שלא הודיעו מוקדם יותר על קיום המטס, בעקבות דיווחים על חשש וחרדה בקרב התושבים בעקבות הטיסה הנמוכה בשמי העיר ומסרו כי: "נציין כי אכן היה נכון לעדכן את הציבור כפי שעושים באירועים דומים והאירוע מתוחקר".

גם חליווה זכה לאירוע פרידה יקר ומיותר

חשוב לציין כי תשובת דובר צה"ל לא מתמודדת עם מרבית הטענות בשאלתנו, ונראה כי לא הרבה נלמד בצמרת הצבא על ענווה, כאשר אירוע דומה התרחש גם עם שחרורו של מפקד חיל המודיעין האלוף חליווה, שגם הוא זכה לאירוע יוקרתי בשווי מיליוני שקלים בעת פריישתו, למרות קשריו כמפקד וקצין שעמד בראש המערכת הכושלת ביום השבעה באוקטובר.

למה צריך מטס ראווה בזמן של קיצוצים?

צה"ל בוחר גם היום להוציא סכומי עתק מתוך תקציב הביטחון הלאומי של מדינת ישראל על אירועי רהב לאותם מפקדים שחילותיהם כשלו תחתיהם ברגע החמור מכל, ולא הצליחו לספק הגנה אל אזרחי ומדינת ישראל.

מעבר לכך, נראה כי צה"ל, לפי תגובתו הלקונית, לא מרגיש צורך בוער לתת מענה לאזרחי ישראל על בזבוזים מיותרים. תקציב הביטחון מעניק מיליארדים רבים מכספי המיסים של האזרחים, ובצה"ל לא נותנים תשובה לאן הכסף הזה הולך.

בסוף היום לא ניתן להתכחש לכך שכל שעת טיסה בודדת של המטוסים שחלפו היום מעל ירושלים עולה עשרות אלפי דולרים בדלקים, עוד עשרות אלפי דולרים בהוצאות תחזוקה, עושה שימוש בכוח אדם, כמו טייסים ומתחזקים, שהיה יכול להיות מופנה אל משימות ביטחון.