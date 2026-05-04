אחרי שהודתה בנהיגה תחת השפעה: זה העונש של בריטני ספירס

הדרמה של בריטני ספירס מגיעה לנקודת רתיחה: אחרי שהודתה בנהיגה תחת השפעה, בית המשפט קיבל החלטה שמפתיעה לא מעט. אז איך זה נגמר בלי כלא - ומה העונש שהיא כן תקבל?

אחרי תקופה לא יציבה והרבה כותרות סביב ההתנהלות שלה, בריטני ספירס שוב במרכז סערה - והפעם סביב הסתבכות משפטית שמסתיימת בלי מאסר.

מודה באשמה

לפי הדיווחים, ספירס היום (שני) הודתה באשמה בעבירת נהיגה תחת השפעת אלכוהול. למרות חומרת המקרה, בית המשפט בקליפורניה החליט שלא לשלוח אותה לכלא - אלא להסתפק בענישה מקלה יותר, שכוללת ככל הנראה קנסות והגבלות.

בריטני ספירס צילום: (צילום: שאטרסטוק)

אחרי תקופה לא פשוטה

האירוע מגיע אחרי חודשים מורכבים עבור ספירס, שכללו התנהלות לא יציבה ועיסוק תקשורתי אינטנסיבי בחייה האישיים. גורמים בסביבתה טוענים כי המשפחה הייתה מעורבת וניסתה לסייע לה להתמודד עם המצב.

ומה עכשיו?

ההחלטה לא לשלוח אותה לכלא אולי סוגרת את הפרק המשפטי - אבל משאירה הרבה סימני שאלה לגבי ההמשך. האם מדובר בעוד מעידה רגעית או חלק מתקופה שעדיין לא מאחוריה?