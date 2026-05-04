טיול אביבי לל"ג בעומר

לאחר מערכת גשם מפתיעה שהגיחה לזמן קצר בצפון, ורגע לפני שמסתיימת עונת האביב והקיץ מגיע, ממליצים ב'איגוד ערים כינרת' לנצל את מזג האוויר הנוח, לטיול טבע, היסטוריה ומורשת, במקטעי 'שביל סובב כינרת' השונים, על שפת האגם הלאומי.

המלצה- הצטיידו בנעליים סגורות ונוחות להליכה (לרבות במים), קרם הגנה, כובע ומים, וצאו לדרך!

מגינוסר לחוף חוקוק צפון: טיול טבע ומורשת בצפון הכינרת

איך מגיעים: מחנים את הרכב בבית העלמין של קיבוץ גינוסר. מומלץ לארגן רכב איסוף שימתין בקצה המסלול בחניון חוף חוקוק צפון (החניה בתשלום).

תיאור המסלול: מתחילים את הצעידה בבית העלמין של גינוסר, שם ניתן לבקר בקברו של יגאל אלון ז"ל ולחוות מהמורשת הציונית המפוארת שהותיר בלכתו. ממשיכים לצעוד בשביל העובר בשולי בית העלמין, ומגיעים לגבעת תצפית מרהיבה לכינרת, עתירה בפסיפסים אומנותיים פרי יצירתם של סטודנטים ערבים ויהודים במסגרת פרויקט "מפגשי האביב" של בית יגאל אלון. בצאת בית העלמין, חולפים ממערב למתקן שאיבה, ומתקרבים לכינרת בשביל פרוץ וברור בין סופים קנים ושלל שיחים. נכנסים לסבך בדרך רחבה ומיד חוצים את נחל עמוד (מעבר יבש כרגע). לאחר החצייה פונים שמאלה, מתקדמים עוד כמאה מטר וחוצים שדרת פיקוסים קטנה. ואחריה מקיפים את אגף הדיג ממזרח, בין סלעים וחורשת פיקוסים יפיפייה, עד שמגיעים לחוף חוקוק דרום. צועדים על המדרכה לחלק הצפוני של החוף, נצמדים לגדר של אכסניית 'כרי דשא' ועוברים לחוף חוקוק צפון לסיום המסלול. ביציאה מהחוף, ניתן לקנח את הטיול עם ביקור בחורבת מנים (ח'ירבת מניה), חורבה מהתקופה המוסלמית הקדומה עם ממצאים מרשימים ושרידי ארמון החליף אל ואליד.

אורך המסלול: 2.5 ק"מ. רמת קושי: בינוני, לאוהבי לכת.

מכפר נחום לטבחה: רצועת חוף קסומה בצפון הכינרת ובהפתעה צוננת במפל הנסתר

איך מגיעים: מחנים את הרכב בחניון חוף כפר נחום, 3.5 ק"מ מצומת כפר נחום מזרחה, נקודת הסיום בעין איוב.

תיאור המסלול: מתחילים בחוף כפר נחום והולכים מערבה בין הכינרת למטעי המנגו. לאחר כ-1 ק"מ מגיעים למבנה שאיבה בזלתי ויפה וממשיכים בשביל שמוביל אל חצי אי עם תצפית מרהיבה אל הכינרת. הולכים לצד מטע המנגו, ובהמשך, בקצה השביל ניתן לשמוע את שצף המים הנופלים במפל הנסתר ישירות אל הכינרת. מגיעים אל עין איוב והמפל הנסתר ונהנים מתצפית ונוף עוצר נשימה. המפל השוצף הוא תוצאה של קידוח של תה"ל (תכנון המים לישראל) משנות ה-60, כחלק מהמאמץ של המוביל הארצי למניעת נביעת המעיינות המלוחים בכינרת. הבאר פורצת בכוחות עצמה בלחץ המים, ללא משאבה. כיוון שנתגלה שהמים הם בעלי מליחות נמוכה, הם זורמים בחופשיות אל הכינרת. משפת הכינרת עולות מדרגות אל כביש 87. בדרך מבחינים משמאל במבנה עגול, 'באר איוב', בריכת הרמה שנבנתה מעל עין איוב. המעיין הנובע בין קירות הבריכה ממלא אותה ומאפשר השקיית שדות סמוכים, אך היא כבר לא פעילה.

אורך המסלול: 3 ק"מ. רמת קושי: קלה

מהאון למעגן: טיול מרתק דרך סבך קנים צפוף בדרום הכינרת

איך מגיעים: נוסעים על כביש 92, פונים לכיוון קיבוץ האון מחנים את הרכב בתחנת הדלק אלונית הצמודה לקיבוץ האון סיום המסלול בקיבוץ מעגן

תיאור המסלול:

מתחילים בהליכה בשביל, מתחנת הדלק אלונית חוצים את הכביש לכיוון דרום והולכים לכיוון דרום מערב צמוד למטעי הבננות. אחרי 500 מטר המגמה הופכת דרומה, במקביל לכינרת וצמוד לסימוני שביל סובב כינרת. מבחיני ב"שיני הדרקון"- יציקות בטון חרוטיות שהציבו הבריטים במלחמת העולם השנייה כחלק ממערך ההגנה נגד הנאצים בגבול המנדט הבריטי צרפתי. ממשיכים דרומה עם סימוני 'שביל סובב כינרת' העובר בסבך קנים צפוף, יוצר נוף ייחודי ומרשים וממשיך עד כפר הנופש מעגן. בקיבוץ מעגן על שפת הכינרת אנדרטה לזכרם של הצנחנים. חוף הצנחנים הוא על שם הלוחמים שצנחו באירופה הכבושה במלחמת העולם השנייה. הבריטים גייסו מתנדבים מקרב הישוב היהודי לפעולות הצלה וקומנדו נגד הגרמנים. מתוך 250 מתנדבים נבחרו 37 לפעילות המבצעית. 7 צנחנים נתפסו והוצאו להורג על ידי הנאצים, ביניהם פרץ גולדשטיין, אחד מהצנחנים שלא שב, אשר היה חבר קיבוץ מעגן ובשנות ה-50 הקימו חברי מעגן אנדרטה לזכרו.

אורך המסלול: 3 ק"מ. רמת קושי: בינונית

'שביל סובב כינרת' כולל מסלול הליכה לאורך 65 ק"מ, המקיף כבר 85% מהאגם הלאומי, המאפשר לטייל רגלית בין מקטע חוף למשנהו, בדרך שהוכשרה להליכה בסימון, וליהנות מיופיו של האגם הלאומי, הצמחייה, בעלי החיים ופינות חמד קסומות. הכניסה לשביל הינה ללא תשלום.