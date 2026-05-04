בעקבות ההסלמה מול איראן: פיקוד העורף בהודעה חשובה

בשעות האחרונות פתחה איראן בירי טילים ישיר לעבר איחוד האמירויות, מהלך שגרם לרעידת אדמה דיפלומטית וביטחונית באזור. בעקבות המתקפה, הועלתה רמת הכוננות בישראל לרמה הגבוהה ביותר, מחשש להרחבת מעגל האש גם לעבר שטח המדינה.

בעקבות ההתפתחויות, הוחלט כי הקבינט המדיני-ביטחוני יתכנס ביום רביעי הקרוב לדון בדרכי התגובה ובתיאום עם בעלות הברית. גורמים במפרץ מעריכים בשעות אלו כי תוך 24 שעות בלבד עלולה להתחדש הלחימה הישירה של ישראל וארצות הברית מול איראן.

פיקוד העורף: "אין שינוי בהנחיות"

למרות המתיחות הגבוהה והעלאת הכוננות הצבאית, בפיקוד העורף מבקשים להרגיע את העורף הישראלי. נכון לשעה זו, מדיניות ההתגוננות נותרת ללא שינוי, והציבור מתבקש להמשיך בשגרה תוך שמירה על ערנות.

"מדיניות ההתגוננות נותרת ללא שינוי", נמסר מפיקוד העורף, שם הדגישו כי הצבא ער ועוקב מקרוב אחר ההתפתחויות המבצעיות. עוד נמסר כי הדריכות נשמרת ברמה גבוהה מאוד, ובמידה ויוחלט על שינוי בהנחיות המיגון או ההתקהלות, הציבור יעודכן באופן מיידי בכל האמצעים.