הרבה מעבר למדורות: עשרה דברים שלא ידעתם שקרו בל"ג בעומר

ל"ג בעומר זה הרבה מעבר למדורות: מסיפורו של רבי שמעון בר יוחאי, דרך הקמת בני עקיבא ועד ההחלטה על הקמת הפלמ"ח - קבלו 10 אירועים מפתיעים שקרו בדיוק ביום הזה

ל"ג בעומר זה לא רק מדורות ותפוחי אדמה עטופים בנייר כסף. מאחורי היום הזה מסתתרים סיפורים היסטוריים, מסורות מפתיעות ואפילו כמה עובדות שלא שמעתם עליהן מעולם.

1. המגפה נעצרה

לפי המסורת, ביום הזה פסקה המגפה שפגעה בתלמידי רבי עקיבא – רגע שהפך את היום לאופטימי ושמח.

2. פטירתו ולידתו של הרשב"י

ל״ג בעומר מזוהה בעיקר כיום פטירתו של רבי שמעון בר יוחאי, ולכן מציינים בו הילולה גדולה במירון. אבל יש גם דעות שמוסיפות טוויסט מעניין: לפי חלק מהמסורות, זה לא רק יום פטירתו - אלא גם יום לידתו.

רשב"י צילום: (צילום מסך; תמונה קטנה: יוסי זמיר/ פלאש90)

3. ניצחונות של בר כוכבא?

יש מסורות שטוענות שביום הזה רשם בר כוכבא הישגים במרד נגד הרומאים.

4. רעידת אדמה היסטורית

בחלק מהמקורות העתיקים, התאריך הזה נקשר לרעידת אדמה גדולה שהתרחשה באזור והשאירה חותם במסורת.

5. נוסדה תנועת בני עקיבא

תנועת בני עקיבא הוקמה בל"ג בעומר והפכה לאחת התנועות המשפיעות בציונות הדתית.

בני עקיבא צילום: (צילום: יונתן זינדל/פלאש90)

6. הוחלט להקים את הפלמ"ח

המפקדה של ההגנה קיבלה ביום הזה החלטה להקים את כוח הפלמ״ח – רגע משמעותי בדרך להקמת המדינה

7. נאום היסטורי של לוי אשכול

ראש הממשלה לוי אשכול נשא בל"ג בעומר את "הנאום המגומגם" - רגע זכור במיוחד בהיסטוריה הישראלית

לזכרו של לוי אשכול: 10 עובדות על האיש שהזרים מים לנגב צילום: לוי אשכול (ELDAN DAVID /לע"מ)

8. הישראלי הראשון על האוורסט

ביום הזה הפך דורון אראל לישראלי הראשון שהגיע לפסגת האוורסט

9. מבצע צבאי יצא לדרך

בל"ג בעומר 2023 החל מבצע "מגן וחץ" בעזה - עוד הוכחה שהיום הזה ממשיך להיות טעון גם בהווה

10. הדפסת ש"ס וילנא החלה

ביום הזה התחילה הדפסת הכרך הראשון של ש"ס וילנא - אחד הפרויקטים החשובים בעולם התורה, שהשפיע על לימוד הגמרא עד היום



