איראן שברה את הפסקת האש, והחלה לשגר לראשונה מזה שבועות טילים וכלי טיס מתאבדים אל שכנותיה, כעת מעריכים גורמים בכירים במדינות המפרץ כי המלחמה תתחדש תוך פחות מ-24 שעות

גורמים יודעי דבר במדינות המפרץ, כולל גורמים מאיחוד האמירויות וסעודיה, העריכו כעת באוזניי גורמים בתקשורת הזרה כי הם מצפים לראות את ישראל וארצות הברית מחדשות את התקיפות על איראן תוך 24 שעות, וכי המלחמה צפויה להתחדש תוך זמן קצר, ייתכן בשילוב מדינות המפרץ עצמן.

על פי אותם גורמים בכירים במדינות המפרץ, הסבירו כי איראן מפרה באופן בוטה את תנאי הפסקת האש שהיא עצמה דורשת כדי להגן על חיזבאללה, ותוקפת את בנות הברית של ארצות הברית בעקבות חולשתה כנגד המצור האמריקאי.

גורמים בכירים מאיחוד האמירויות העריכו כי הם מצפים לראות את חידוש המלחמה, כולל תקיפות ישראליות-אמריקאיות כבר ב-24 השעות הקרובות.