צה"ל השמיד מנהרת ענק של חיזבאללה. צפו

כוחות חטיבה 226 בפיקוד אוגדה 146 פועלים בימים אלה להשמדת תשתיות טרור וחיסול מחבלים מארגון הטרור חיזבאללה דרומית לקו ההגנה הקדמי.
כוחות החטיבה בשיתוף כוחות יחידת יהל"ם השמידו תוואי תת-קרקעי באורך של כ-30 מטרים, ששימש את ארגון הטרור חיזבאללה לקידום מתווי טרור נגד כוחות צה"ל ואזרחי מדינת ישראל.
כמו כן, הושמדו מצבורי אמצעי לחימה שאותרו בסמוך לתוואי, ובהם מחסן מרכזי ובו כשלושה טון חומר נפץ, 43 מטעני ׳קלימגור׳, מוקשים מסוגים שונים, וכן מערכות נ"ט וטילי קורנט.
בנוסף, ביממה האחרונה כוחות אוגדה 146 בשיתוף חיל האוויר, תקפו מחבלים וכ-15 תשתיות צבאיות של חיזבאללה ובהן מבנים צבאיים, אמצעי תצפית ונקודות כינוס, ששימשו לפעילות טרור נגד כוחות צה״ל ואזרחי מדינת ישראל.
צה"ל ימשיך לפעול למול איומים כלפי אזרחי מדינת ישראל וכוחות צה"ל, ופועל בהתאם להנחיות הדרג המדיני.
