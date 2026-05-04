"מדובר באירוע חמור ביותר שסיכן חיים של לוחמים"

‏יו"ר ועדת חוץ וביטחון חבר הכנסת בועז ביסמוט, התייחס היום (שני) לחקירת ההדלפה לכאורה לחדשות 12, על מועד התקיפה באיראן בתחילת מבצע 'שאגת הארי'.

ביסמוט טען כי "ההדלפה הייתה סכנת חיים לטייסים והלוחמים שלנו, ברור, מדובר באירוע חמור ביותר. מדובר במחדל בקנה מידה באמת חריג. אני עוקב אחרי הסיפור הזה, ולפי עדכון שאני קיבלתי בימים האחרונים, הסיפור כן נחקר במלמ"ב ושב"כ.

‏יעקב ברדוגו קטע אותו ואמר: "שיקרו לך. לא אמרו לך אמת. עד לרגע זה, החומר נמצא בשב"כ מה-10.03 במלמ"ב ושב"כ, לא נעשתה פעולת חקירה אחת! הם יודעים שמי שהדליף זה ממערכת הביטחון והם ממסמסים את זה".