המלחמה חוזרת: איראן שיגרה טילים לאיחוד האמירויות

לאחר שבועות ללא מתקפה ישירה מאיראן על שכנותיה בעקבות הפסקת האש האמריקאית, משרד ההגנה של איחוד האמירויות מעדכן כי יירט מספר טילים ששוגרו משטח איראן, במה שיכול להוביל לתפנית דרמטית בהמשך הלחימה.

משרד ההגנה של האיחוד עדכן כי לאחר שלפני דקות אחדות, הופעלו התרעות אזהרה ברחבי המדינה, מערכות ההגנה האווירית זיהו ויירטו 3 טילים שיוט, מתוך 4 ששוגרו אל עבר שטחם על ידי איראן, היירוטים בוצעו מעל המים הטריטוריאליים של האמירויות צפונית אל חופי המדינה.

אזרחים באמירויות מדווחים על שמיעת קולות שיגורים ופיצוצים רבים מאז הפעלת ההתרעות, מדובר בשיגור הישיר מאיראן אל עבר מדינה אחרת במפרץ, הראשון מזה שבועות.