מבזקים
סרוגים

המלחמה חוזרת: איראן שיגרה טילים לאיחוד האמירויות

משרד ההגה של איחוד האמירויות הודיע באופן פתאומי כי יירט מספר טילים בליסטיים ששוגרו אל עבר המדינה משטח איראן, במה שיכול להיות רגע ההתפרקות הסופי של הפסקת האש

יאיר אמר
י"ז אייר התשפ"ו
המלחמה חוזרת: איראן שיגרה טילים לאיחוד האמירויות
פעם שנייה היום: אזעקות במרכז עקב שיגורים מאיראן צילום: (צילום: חיים גולדברג\פלאש 90)

לאחר שבועות ללא מתקפה ישירה מאיראן על שכנותיה בעקבות הפסקת האש האמריקאית, משרד ההגנה של איחוד האמירויות מעדכן כי יירט מספר טילים ששוגרו משטח איראן, במה שיכול להוביל לתפנית דרמטית בהמשך הלחימה.

משרד ההגנה של האיחוד עדכן כי לאחר שלפני דקות אחדות, הופעלו התרעות אזהרה ברחבי המדינה, מערכות ההגנה האווירית זיהו ויירטו 3 טילים שיוט, מתוך 4 ששוגרו אל עבר שטחם על ידי איראן, היירוטים בוצעו מעל המים הטריטוריאליים של האמירויות צפונית אל חופי המדינה.

אזרחים באמירויות מדווחים על שמיעת קולות שיגורים ופיצוצים רבים מאז הפעלת ההתרעות, מדובר בשיגור הישיר מאיראן אל עבר מדינה אחרת במפרץ, הראשון מזה שבועות.

איראן שיגורים איחוד האמירויות

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה