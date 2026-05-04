בהלה בבירה: זו הסיבה למטס החריג בשמי ירושלים

תושבי ירושלים והמרכז הבחינו היום (שני) בתנועה חריגה ורועשת במיוחד של כלי טיס בשמיים. המטס כלל הרכב מרשים של מטוס תדלוק מלווה בארבעה מטוסי "אדיר" (F-35), לצד רביעיות של מטוסי F-15 ו-F-16 שחלפו מעל הבירה.

מדובר במטס פרידה והצדעה המתוכנן לכבוד מפקד חיל האוויר, האלוף תומר בר, שמסיים את תפקידו לאחר תקופה סוערת ומבצעית במיוחד. טקס החילופים הרשמי צפוי להתקיים מחר בבסיס חיל האוויר בתל נוף, ובו ייכנס לתפקיד האלוף עומר טישלר כמפקד חיל האוויר הבא.

דובר צה"ל: "פעילות שגרתית"

בעקבות פניות רבות של אזרחים מודאגים שחששו כי מדובר באירוע מבצעי, הוציא דובר צה"ל הודעת הרגעה: "לפני זמן קצר, חיל האוויר החל באימונים במרכז הארץ לקראת מטס החלפת מפקד חיל האוויר שעתיד להתקיים מחר".

עוד נמסר מהצבא כי האימונים יימשכו עד מחר בשעות הבוקר. בצה"ל מדגישים כי מדובר בפעילות שגרתית ומתוכננת מראש, וכי אין חשש לאירוע ביטחוני.

האלוף תומר בר מסכם קדנציה שכללה את הלחימה הממושכת במלחמת "חרבות ברזל" ופעולות רבות בזירות מרוחקות. מחר, כאמור, יעבור המטה והפיקוד על החיל לידיו של האלוף עומר טישלר בטקס צבאי מלא.