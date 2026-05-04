הרב יצחק נריה: "האור של רשב"י מתפשט גם לכאן"

ברקע ההגבלות על ההילולה במירון, והעיניים שנישאות השנה למוקדים חלופיים, אחד האירועים הבולטים יתקיים דווקא בלב חברון. אבל מבחינת הרב יצחק נריה – זה לא תחליף, אלא חיבור עמוק למקור.

הרב יצחק נריה רה"י תורה בציון וממייסדי האירוע בחברון, התיישב איתנו לראיון לקראת ההדלקה, ומסביר את המשמעות הרוחנית של המעמד ואת הסיפור שמאחוריו.

"למה בכלל מדליקים?"

"אם אתה הולך ליארצייטים של אדמו"רים עוד יש מי שיספר סיפורים. אבל כאן מדובר בתנא הקדוש, אלפי שנים אחרי פטירתו, ויהודים עדיין שמחים ביום שלו, למה?"

הרב נריה מביא את דברי הזוהר: "צדיק שנפטר נמצא יותר לאחר מותו מאשר בחייו. זה נשמע הפוך, אבל כשאדם חי הוא מוגבל לגוף. אחרי פטירתו האור שלו מתפשט, מתרבה, מגיע לכל אחד"

לדבריו, אצל רבי שמעון בר יוחאי זה בולט במיוחד: "זה לא רק הזיכרון שלו אלא זה האור שלו שמתפוצץ לכל כך הרבה גוונים, וכל אחד מנסה לקחת חלק".

"לחבר את רשב"י לאבות - זה החיבור הכי נשגב"

כשנשאל על הקשר בין חברון להילולה, הרב נריה הסביר "ברוך השם, אנחנו בארץ ישראל ויש לנו את האבות הקדושים, לחבר את ההדלקה הזאת לאברהם, יצחק ויעקב זה החיבור הכי עמוק של עם ישראל"

הרב מביא את המקור לדברים מהתפילה שנוהגים בני עדות המזרח להוסיף לפני התפילה: "ב'פתח אליהו' רשב"י קורא: 'קומו ישני חברון'. יש כאן קריאה לעורר את הכוחות של האבות, וזה בדיוק מה שאנחנו רוצים לעשות ביום הזה".

"אנשים מחפשים חום של קדושה"

אחת הנקודות המרכזיות שמדגיש הרב נריה היא הצורך הרוחני של הדור: "תורה נכנסת דרך עמל ושכל זה נכון. אבל אנשים רוצים גם להרגיש. יש צורך בחום של קדושה"

לדבריו, השמחה, השירה והריקוד הם חלק בלתי נפרד מעבודת השם: "כשיהודי רוקד ומתרומם קצת מהקרקע זה נותן לו כוח. כמו שאומרים: 'בהמה יוצאת בשיר' יש באדם גם צד של בהמיות, והוא צריך ביטוי".

הוא מוסיף כי דווקא התקופה המורכבת מגבירה את הצורך הזה:

"לא קל לראות את מירון סגור. אני אומר את זה כאחד שעלָה לשם שנים. אבל יש כאן הזדמנות – ליצור משהו מסודר יותר, רגוע יותר, שיכול להכיל הרבה אנשים בלי דוחק".

"מהתחלה קטנה - לאלפים"

הרב נריה מצביע על שורשים היסטוריים לל"ג בעומר בחברון: "יש עניין בחברון, אפילו האדמו"ר הרש"ב ביקש לקנות את ההדלקה שם, ויש עדויות לכך שבעבר התקיימה במקום הדלקה"

"היום כבר מגיעים אלפים" לדבריו, מי שהוביל את המהלך הם אנשי חברון וגורמי השטח: "צריך להחזיק טובה לאנשים שפעלו שם. 'ראשיתך מצער ואחריתך ישגה מאוד' זה בדיוק מה שקרה"

אלפים צפויים להגיע הערב לחברון

הערב (ל"ג בעומר) תתקיים ההדלקה המרכזית ברחבת מערת המכפלה.

האירוע צפוי להיפתח בשעה 21:00 בהתוועדויות ושירה, כאשר בשעה 22:00 תיערך ההדלקה המרכזית.

במעמד צפויים להשתתף רבנים ואישי ציבור, בהם הרב יעקב שפירא, הרב אברהם יצחק שוורץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ'.

לאחר שבשנים קודמות השתתפו באירוע אלפים בודדים, השנה ההערכות מדברות על קהל גדול במיוחד בין היתר בשל ההגבלות במירון.