"דקרו ללא היסוס": כתב אישום חמור נגד חברי כנופיית SSQ

פרקליטות המדינה הגישה לבית המשפט המחוזי לנוער בתל אביב כתב אישום חמור נגד שבעה קטינים, בני 14 ו-15, המזוהים כחברי כנופיית SSQ. הנאשמים מואשמים בניסיון שוד של קורקינט משני בני גילם בפארק ארלוזורוב בתל אביב, אירוע שהידרדר במהירות לאלימות קשה שכללה תקיפה ודקירות.



כתב האישום, שהוגש על ידי עו"ד איהב נופל מפרקליטות מחוז תל אביב, מתאר מסכת של אלימות משולחת רסן שהסתיימה בפציעות חמורות ובפינוי הקורבנות לבית החולים.

על פי עובדות כתב האישום, המקרה אירע לפני כשבוע וחצי כאשר שני המתלוננים שהו עם חבריהם בפארק. הנאשמים, שהבחינו בקורקינט שהיה ברשות המתלוננים, החליטו לגנוב אותו והחלו לתקוף אותם באכזריות במטרה להשלים את השוד.



במהלך התקיפה נדקר אחד המתלוננים ונגרמו לו חבלות חמורות, בעוד חברו שניסה להימלט נתפס על ידי הנאשמים, שאיגפו אותו והכו אותו קשות עד לפציעתו.

כתב האישום מייחס לשבעת הקטינים עבירות של ניסיון שוד בנסיבות מחמירות, חבלה חמורה בנסיבות מחמירות, פציעה בנסיבות מחמירות והחזקת אגרופן. הפרקליטות הגישה בקשה להמשך מעצרם של חלק מהנאשמים עד לתום ההליכים, תוך שהיא מציינת כי המשיבים פעלו ללא היסוס והפגינו מסוכנות גבוהה לציבור.



נציגי התביעה הדגישו כי הנאשמים הפכו גינה ציבורית, האמורה להוות מקום בטוח, לזירת אלימות מדאיגה המלמדת על זלזול מוחלט בחוק ובביטחון האישי.

בשל העובדה שמדובר בנאשמים קטינים, חל איסור פרסום גורף על כל פרט שעלול להוביל לזיהויים, וכתבי בית הדין נותרו חסויים. הפרקליטות הבהירה כי חומרת המעשים, הכוללת שימוש בנשק קר ותקיפה בקבוצה, משקפת מציאות אלימה והולכת ומתעצמת שאין לעבור עליה בשתיקה.