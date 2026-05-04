צה"ל מאשר: מחבל חמאס שחוסל אמש - שיגר רקטות לאורך המלחמה

בצה"ל אישרו כי המחבל שחוסל אמש אחרי שחצה את הקו הצהוב בעזה היה מגדוד בית לאהיה של חמאס. מחקר מודיעיני עלה כי הוא שיגר לאורך המלחמה רקטות לעבר ישראל

יום אחרי שכוחות החטיבה הצפונית חיסלו מחבל מגדוד בית לאהיה של חמאס שזוהה חוצה את הקו הצהוב, בצה"ל אישרו כעת (שני) כי מחקר מודיעיני עלה שהמחבל שיגר לאורך המלחמה רקטות לעבר שטח מדינת ישראל.

בצה"ל אמרו כי המחבל שחוסל אמש "זוהה מתקרב לעבר הכוחות במרחב הקו הצהוב באופן שהיווה איום מיידי וחוסל במטרה להסיר את האיום".

באירוע נוסף שהתרחש מוקדם יותר היום, כוחות צוות הקרב החטיבתי 188 הפועלים בדרום רצועת עזה זיהו מחבל שהתקרב למרחב הקו הצהוב ולעבר הכוחות, כשגם הפעם נטען כי הוא פעל "באופן שהיווה איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום".

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".