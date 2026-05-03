לא רק בלבנון: צה"ל חיסל מחבל שחצה את הקו הצהוב ברצועת עזה

כוחות צה"ל זיהו מחבל חמאס שחצה את הקו הצהוב בצפון רצועת עזה והתקרב ללוחמים. בעקבות הזיהוי, הכוחות חיסלו את המחבל

הפרות של הפסקת האש לא רק בדרום לבנון - אלא גם ברצועה: כוחות החטיבה הצפונית הפועלים בצפון רצועת עזה זיהו מוקדם יותר היום (ראשון) מחבל אשר חצה את הקו הצהוב והתקרב לעבר הכוחות באופן שהיווה איום מיידי. מיד לאחר הזיהוי, הכוחות חיסלו את המחבל במטרה להסיר את האיום.

מדובר צה"ל נמסר כי "כוחות צה"ל בפיקוד הדרום פרוסים במרחב בהתאם להסכם וימשיכו לפעול להסרת כל איום מיידי".

האירוע הנוכחי ברצועת עזה מגיע אחרי שבמהלך הימים האחרונים נרשמו סדרת תקריות דומות בדרום לבנון, בהם מחבלי חיזבאללה חצו את קו ההגנה הקדמי והתקרבו לכוחות שפעלו במרחש. אתמול דווח כי לוחמי היחידה הרב-ממדית, בפיקוד אוגדה 36, זיהו וחיסלו באמצעות תקיפת רחפן שני מחבלים חמושים שפעלו במרחב והיוו איום. בפעילויות נוספות, זוהו מחבלים במבנים במרחב שהיוו איום, ובתקיפה בשיתוף חיל האוויר חוסלו המחבלים.

מוקדם יותר היום דווח על תקרית נוספת, במסגרתה כוחות חטיבת גבעתי זיהו שני מחבלי חיזבאללה חמושים שפעלו בסמוך לכוחות החטיבה בדרום לבנון. לאחר הזיהוי, הכוחות תקפו וחיסלו את שני המחבלים במטרה להסיר את האיום.