חיזבאללה ממשיך בירי; בישראל עדיין דבקים בהפסקת האש

ירי החיזבאללה לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון נמשך כל הזמן. בצהריים שוגר מיירט לעבר "מטרה חשודה". מוקדם יותר נורו רקטות ורחפני נפץ לעבר הלוחמים. אין נפגעים

הפסקת האש ממשיכה להיות רק על הנייר. חיזבאללה ממשיך במדיניות של ירי רקטות וכטב"מים לעבר כוחות צה"ל בדרום לבנון.

דובר צה"ל, עדכן בצהריים, בפעם השנייה היום: "לפני זמן קצר, שוגר מיירט לעבר מטרה אווירית חשודה שזוהתה במרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון. תוצאות היירוט בבדיקה".

בבוקר נורה מיירט למטרה דומה. ובצהריים הופעלו אזעקות באזור אביבים ככל הנראה בטעות. עקב ירי של צה"ל שזוהה ככטב"מים.

בנוסף דובר צה"ל מעדכן כי "זוהו מספר שיגורים ורחפני נפץ שנורו על ידי ארגון הטרור חיזבאללה ונפלו בסמוך למרחב בו פועלים כוחות צה"ל בדרום לבנון, ללא נפגעים".

הירי הרצוף של חיזבאללה כלפי כוחות צה"ל בדרום לבנון, זולג לפעמים גם לגבול הצפון, כמו שהיה ביום חמישי, אז פגע כטב"ם נפץ פגיעה ישירה בסוללת תותחנים. משאית תחמושת התפוצצה ובנס האירוע נגמר ב-12 פצועים קל בלבד.

למרות הירי הרצוף - בישראל עדיין דבקים בהפסקת האש עם חיזבאללה, שנכפתה על ידי נשיא ארה"ב דונלד טראמפ. ראש הממשלה בנימין נתניהו עוד לא הסביר לציבור על השינוי במדיניות ועל העמדות הסטטיות של הלוחמים בתוך לבנון שהופך אותם למטרה קלה יחסית עבור חיזבאללה

בינתיים מנסים במשרד הביטחון למצוא פתרון טכנולוגי ומבצעי לאיום הרחפנים - בשלב זה מוגבל חלקית. לוחמים נצפו פורשים רשתות נגד יונים על הרכבים הצבאיים שלהם, כדי לעצור את הרחפנים לפני שהם פוגעים בכלי.