עכשיו זה רשמי: אושר מינויו של יהודה אליהו למנהל רמ"י

כבוד למגזר. אושר מינויו של יהודה אליהו לתפקיד מנהל רשות מקרקעי ישראל (רמ"י). אליהו הוא מקורבו של סמוטריץ' ושימש כמנכ"ל ארגון 'רגבים' בראשו עמד סמוטריץ' ולאחר מכן כמנכ"ל המועצה האזורית בנימין.

עם הקמת הממשלה, מונה אליהו לראש מינהלת ההתיישבות במשרד הביטחון - החלק האזרחי שבאחריות סמוטריץ'.

בהודעת הממשלה נאמר: "ראש הממשלה בנימין נתניהו, שר השיכון חיים כץ ושר האוצר בצלאל סמוטריץ׳ החליטו לאמץ את החלטת ועדת האיתור המקצועית וחתמו על מינויו של מר יהודה אליהו, המכהן היום כראש מנהלת ההתיישבות, למנהלה החדש של רשות מקרקעי ישראל.

יהודה אליהו קיבל את הדירוג המקצועי הגבוה ביותר בוועדת האיתור והוא האיש המתאים להוביל את רמ"י בשנים הבאות".

נתניהו מברך

ראש הממשלה נתניהו מסר עם אישור המינוי: ״אני סמוך ובטוח שיהודה אליהו יחולל שינויים חשובים ברמ״י, יקצץ בבירוקרטיה, ויפעל להקצות קרקעות ליוצאי צבא ומשרתי המילואים שלנו, שהם אבני הבניין של ביטחון ישראל. אני מאחל ליהודה הצלחה רבה בתפקידו״.