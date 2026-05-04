בנט: הרצח - בגלל שפוליטיקאים רקובים מחבקים עבריינים

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט התייחס לסערה סביב דבריו של רפי קדושים על הרצח של ימנו זלקה ז"ל וטען כי "האלימות והרצח ששוטפים את ישראל הם תוצאה ישירה של פוליטיקאים רקובים שמחבקים עבריינים"

ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט תקף היום (שני) את פעיל הליכוד רפי קדושים, זאת בעקבות דבריו בוועדת הכנסת לזכויות הילד וטענתו כי הנערים שרצחו את ימנו זלקה ז"ל "לא התכוונו להרוג אותו, רק לדקור אותו". בדבריו גינה את הקשרים בין שרי הממשלה לעבריינים, אשר לטענתו הובילו לגל האלימות בישראל.

"'הם לא התכוונו להרוג אותו, רק לדקור אותו' אמר היום בכנסת רפי קדושים. רפי הוא עבריין מורשע שעומד בראש משפחת פשע, והוא פעיל ליכוד מרכזי שכל שרי הליכוד תלויים בו" אמר בנט. "העבריין הזה מסביר שרוצחי ימנו זלקה ז״ל בעצם לא התכוונו לרצוח אותו, רק לדקור אותו".

רפי קדושים בדיון הכנסת (צילום: ערוץ הכנסת)

לדבריו, "האלימות והרצח ששוטפים את ישראל הם תוצאה ישירה של פוליטיקאים רקובים שמחבקים עבריינים. בן גביר מזמין עבריינים וקציני משטרה בכירים לנשף שלו. נתניהו מחבק יועצים שלו שהודו בקבלת כספים מקטאר בזמן מלחמה. יריב לוין שהוא שר המשפטים (!) מחבק בפומבי עבריינים מורשעים".

"בממשלה שלנו ננקה את ישראל מכל זה. אפס סובלנות לעבריינים" סיכם. "הביטחון, החוק והסדר יחזרו לרחובות ישראל".