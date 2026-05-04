רפי קדושים: "הנערים לא תכננו לרצוח את ימנו, רק לדקור אותו"

עימות חריג נרשם היום (שני) בדיון ועדת הכנסת לזכויות הילד, לאחר שחבר מועצת העיר הרצליה ופעיל הליכוד רפי קדושים הוזמן לדיון וטען כי הנערים שרצחו את ימנו זלקה ז"ל "לא התכוונו להרוג אותו, אלא רק לדקור אותו".

"אני יושב כמעט כל שבוע עם בני נוער ברמה אישית, אומר למה לא כדאי להם להסתובב עם סכין, ומסביר להם ממקרים אישיים במאסר" אמר קדושים בדיון. "אני מאמין שהנערים שדקרו את הנער שנרצח - תאמינו לי, הם לא התכוונו להרוג אותו, רק התכוונו לדקור אותו".

האמירה של קדושים, אשר היה בעל עבר פלילי וריצה כמה תקופות מאסר, עוררה סערה נרחבת בדיון, כשח"כים רבים מהאופוזיציה דרשו שיחזור בו. "אני ממש לא מוכנה לקבל את האמירה הזו" צעקה ח"כ פנינה תמנו שטה. "זאת אמירה שערורייתית, הילדים האלה תכננו את הרצח של ימנו ואתה מקל ראש בזה".

בעקבות הזעם, קדושים הסביר כי "לצערי ולשמחתי הרבה גדלתי בשכונת פשע. למה לצערי? כי הידרדרתי לפשע. ולמה לשמחתי? כי הרמתי את עצמי לבד, ויש לי את הכלים לעזור לנוער שעובר את הדבר הזה. כשראיתי את הסרטון הזדעזעתי. אנחנו מעולם לא קפצנו 10 אנשים על אדם, זה מראה לאן הנוער הגיע. זה חלק מהחינוך שאין עם זה בעיה".



לטענתו, "כל אחד היום רוצה להראות שהוא משהו, שהוא היה גיבור. אין מי שיסביר לו את ההשלכות. אנחנו צריכים להשתמש בעבריינים לשעבר שיסבירו לבני נוער מה ההשלכות של הדבר הזה".