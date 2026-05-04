פוענח רצח אביתר אזרזר; ירו בו והשליכו את גופתו לבור

המשטרה פיענחה את רצח הנער אביתר אזרזר משנת 2019. אמש הוגשה הצהרת תובע נגד שלושה חשודים המעורבים ברצח

משטרת ישראל הודיעה היום (שני) כי היחידה המרכזית של משטרת מחוז תל אביב פענחה אירוע רצח של אביתר אזרזר משנת 2019.

אתמול הוגשה הצהרת תובע נגד שלושה חשודים המעורבים ברצח. בתאריך 27/12/19 נמצאה גופתו של אביתר אזרזר, בן 18, בבור בשטח פתוח סמוך לצומת מורשה, לאחר שנעדר כשלושה שבועות. הגופה אותרה עם סימני ירי עליה ובזירה אותרו קלעים, תרמילים וכדורי אקדח.

במסגרת החקירה שהוטלה על ימ"ר ת"א, פעלו השוטרים לאורך שנים על מנת להגיע לזהותם של החשודים בביצוע הרצח, נעשו מגוון פעולות ומאמצים רבים, במטרה לפענח את התיק ולהגיע לחקר האמת.

לאחרונה חלה התפתחות בחקירה ומהלך חודש אפריל נעצרו על ידי היחידה המרכזית של מחוז תל אביב 4 חשודים, בשנות ה-30, תושבי בני בני ברק, בגין חשד למעורבות ברצח.

השליכו את הגופה לבור וניסו להצית את הרכב

במהלך החקירה מורכבת ומסועפת התברר כי בתאריך 8/12/2019, בשעות הערב, הובילו החשודים את הקורבן לזירת הרצח ותוך זמן קצר ירו בו. לאחר מכן החשודים השליכו את הגופה לבור, נמלטו מהמקום וניסו להצית את הרכב ששימש אותם לביצוע הרצח.

מעצרם של החשודים הוארך מעת לעת בבית משפט השלום בתל אביב ואתמול, עם סיום החקירה, הוגשה הצהרת תובע של פרקליטות מחוז תל אביב נגד 3 חשודים בגין מעורבות ברצח ובימים הקרובים יוגש נגדם כתב אישום חמור ובקשה למעצרם עד תום ההליכים.



