מכה ללפיד: ח"כ נוסף מיש עתיד הודיע על עזיבת המפלגה

יום אחרי הפרישה של חילי טרופר מכחול לבן, כעת ח"כ נוסף מיש עתיד הודיע ליאיר לפיד על עזיבת המפלגה

גל העזיבות באופוזיציה נמשך: ח"כ ירון לוי הודיע היום (שני) על פרישתו ממפלגת יש עתיד. למרות הפרישה, הוא יישאר חבר כנסת עד סיום הקדנציה הנוכחית.

"לאחר מחשבות רבות הודעתי ליאיר לפיד כי אסיים את דרכי במפלגה בתום הקדנציה" כתב לוי בפוסט בפייסבוק. "שותפות אמיתית נבחנת ביום שהיא נגמרת. אלו היו ארבע עשרה שנים של חברות ושותפות, שהתחילו כשעבדתי במטה השטח של מפלגת יש עתיד. לאחר מכן, כיזם חברתי הקמתי את עמותת 'תיק לכל תלמיד', התמודדתי לראשות העיר בת-ים, נבחרתי לחבר מועצה ולסגן ראש העיר - והמסע הזה הגיע לשיאו כשנבחרתי לכנסת, באוגוסט 2023".

"מיומי הראשון כחבר כנסת וכנבחר ציבור בחרתי לעסוק ולקדם את נושא בריאות הנפש עבור הלוחמים והלוחמות שנפצעו בגוף ובנפש" סיפר. "בוועדת הבריאות, עבדתי עבור הציבור בשיפור השירות והמענים בקופות החולים, במערכת החינוך ובשירות הפסיכולוגי החינוכי".

עוד הזכיר כי "פעלתי רבות כדי לקדם את בני ובנות הנוער בישראל ולהעלות לסדר היום את הצורך בהשקעה אמיתית בתנועות הנוער, שנות השירות והמכינות הקדם צבאיות. אלו הם נושאי ליבה חשובים, שמאז השבעה באוקטובר עדיין לא מקבלים את תשומת הלב הראויה והמשאבים הנדרשים כדי להתחיל בריפוי החברה הפצועה שלנו".

"במסגרת העבודה הפרלמנטרית אמשיך לפעול למען קידום נושא בריאות הנפש לציבור הרחב, עבור פצועי ונכי צה"ל ועבור הילדים שלנו. בנוסף, אמשיך לפעול לקידום בני ובנות הנוער עכשיו ובעתיד" סיכם. "אני מחפש את הניצוץ שידליק אצלי מחדש מדורה שתאיר לי את הדרך לדבר הבא. בעזרת השם נעשה ונצליח".