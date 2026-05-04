אחרי הפרישה: גנץ בעקיצה כואבת לחילי טרופר

יו"ר המחנה הממלכתי, בני גנץ, התייחס היום (שני) לטלטלה במפלגתו בעקבות פרישתו של חבר הכנסת חילי טרופר. בראיון לגל"צ הבהיר גנץ כי למרות העזיבה של אחד האנשים הקרובים אליו ביותר, פניו נותרות קדימה לעבר היעדים הפוליטיים שהציב.

"זה צעד שהיה צפוי במידה לא קטנה אבל נשאר כואב", הודה גנץ בהתייחסו להחלטה של טרופר. עם זאת, הוא הדגיש כי המהלך לא ישנה את האסטרטגיה של המפלגה: "זה לא מסיט מהדרך להבטיח ממשלת אחדות ציונית רחבה".

"למי שאין את הכוח לשאת משא כזה כבד"

במהלך דבריו עקץ גנץ בעדינות את טרופר כשנשאל על המניעים שהובילו לפרישה המפתיעה. "יכול אולי להבין את שיקוליו של מי שאין לו את הכוח לשאת משא כזה כבד", ציין גנץ, כשהוא מרמז על הלחצים הפוליטיים הכבדים המופעלים על ראשי המפלגה בתקופה האחרונה.

גנץ בולם את השמועות: "אני רץ בבחירות"

מעבר לסוגיית טרופר, גנץ ביקש לשים סוף לשמועות שנפוצו במערכת הפוליטית בנוגע לאפשרות שיפרוש מהחיים הציבוריים ולא יוביל את המפלגה בבחירות הקרובות.

כשנשאל ישירות האם בכוונתו לרוץ, ענה גנץ בנחרצות: "בוודאי. מי שמחכה שאפרוש – מציע לו לשנות תוכניות".