בג"ץ לשר המשפטים: הגש לוח זמנים למינוי שופטים עד יום חמישי

בית המשפט דורש מהשר לעדכן מתי תתכנס הוועדה לאיוש תקנים בבתי משפט השלום והמחוזי. במקביל, השר הודיע כי רשימת המועמדים לבתי המשפט למשפחה, תעבורה ונוער תפורסם עד ה-10 במאי

בית המשפט העליון, בשבתו כבג"ץ, פרסם היום (שני) החלטה בעקבות הדיון בעתירת התנועה למען איכות השלטון נגד שר המשפטים יריב לוין בנושא מינוי שופטים. השופטים עופר גרוסקופף, אלכס שטיין וגילה כנפי-שטייניץ רשמו לפניהם את הודעת השר כי בכוונתו לפרסם עד ליום ראשון הקרוב, ה-10 במאי 2026, את רשימת המועמדים לתקני שיפוט בבתי המשפט לענייני משפחה, תעבורה ונוער.

על פי החלטת השופטים, הוועדה לבחירת שופטים צפויה להתכנס כדי לדון במועמדים אלו בסמוך ככל הניתן לאחר שתחלוף תקופת 45 הימים הקבועה בחוק מרגע פרסום השמות. השר ציין בהודעת עדכון שמסר ב-20 באפריל כי עם קידום השלב הראשון של המינויים, בכוונתו לפעול לביצוע מינויים לערכאות שיפוטיות נוספות ללא דיחוי.

עם זאת, בית המשפט הגביר את הלחץ על לוין ודרש ממנו להגיש עד ליום חמישי הקרוב, ה-7 במאי, הודעת עדכון מפורטת הכוללת לוח זמנים ברור בו הוא מתכוון לכנס את הוועדה למינוי שופטים לצורך דיון באיוש התקנים הבלתי מאוישים בערכאות השלום והמחוזי. השופטים הבהירו כי ההחלטה הסופית לגבי המשך הטיפול בעתירה תינתן רק לאחר שתתקבל הודעת העדכון המבוקשת מהשר.





