אין גבול לרייטינג? גם במחיר של עבודה זרה ממש?

אני יושב ברגע הזה ממש מול ערוץ 14, ערוץ הבית שלנו, וכבר שעות, מאתמול וכל היום, רץ שידור חי של ל"ג בעומר, ובו הקריינים בקול חגיגי קוראים לצופים שוב ושוב: "התפללו לרשב"י! בקשו ממנו! פנו אליו"!

ואנשים מתקשרים בהתרגשות, מספרים שהתפללו לרבי שמעון ונושעו, שביקשו מרבי שמעון ונענו - והקריינים מהנהנים, מתפעלים, מחזקים.

תפילה לרשב"י היא עבודה זרה

ואני, יהודי שגדל בישיבות שלנו, שומע ולא מאמין למשמע אוזניי. כי זו לא פליטת פה של קריין צעיר - זה שידור ערוך, מאושר, רץ בלולאה, ובו נאמרים הדברים הכי חמורים שיהודי יכול לומר.

אומר את זה בלי כחל וסרק: תפילה לבשר ודם - גם למשיח צדקנו בטח לרשב"י עצמו היא עבודה זרה ממש. רבי שמעון בר יוחאי מתהפך בקברו!!! לא "סמוך לעבודה זרה". לא "גובל". לא "לא ראוי". עבודה זרה ממש.

הרמב"ם בהלכות עבודה זרה פרק א הלכה א כותב במפורש על שורש החטא: "בימי אנוש טעו בני האדם טעות גדולה... אמרו הואיל והאלוקים ברא כוכבים אלו וגלגלים להנהיג את העולם ונתנם במרום וחלק להם כבוד והם שמשים המשמשים לפניו, ראוין הם לשבחם ולפארם ולחלוק להם כבוד... וזה היה עיקר עבודה זרה".

שימו לב: הטעות לא הייתה לכפור בה'. הטעות הייתה לפנות גם למשמשים. גם. זה כל הסיפור.

והרמב"ם ממשיך בהלכות תפילה פרק ט הלכה ז וקובע יסוד שאין עליו עוררין: "המתפלל ומכוין לבו לאחד מן הנבראים - הרי זה כעובד עבודה זרה".

לא צריך פירושים. לא צריך פלפולים. הרמב"ם כתב את זה במילים פשוטות: המתפלל לנברא - עובד עבודה זרה. ורבי שמעון בר יוחאי, יהי זכרו ברוך, היה נברא. גדול שבגדולים, אבל נברא.

לבקש מהקב"ה, לא מהצדיק

ויבואו עכשיו ויאמרו לי: "אבל הזוהר! אבל המקובלים! אני מפנה אתכם לספר חסידים סימן תתשנ"ז: "לא ישאל אדם צרכיו למתים ולא ישתטח על קברי הצדיקים על מנת שיתפללו אליהם, אלא יבקש מן הקדוש ברוך הוא שירחם עליו בזכות הצדיקים שוכני עפר".

ופתחו פסחים נ"ו ע"ב, וראו מה אמר חזקיהו המלך כשגנז את ספר הרפואות והודו לו חכמים - שלא יתלו ישועתם באמצעים. ופתחו ירמיהו פרק י' פסוק י"א: "כדנה תאמרון להום, אלהיא די שמיא וארקא לא עבדו, יאבדו מארעא ומן תחות שמיא אלה". — הפסוק היחיד בתנ"ך כולו שכתוב בארמית, כדי שכל יהודי, גם זה שלא קרא ספר מימיו, ידע מה לומר למי שיציע לו לפנות אל מי שאינו הבורא.

האם בשם הרייטינג תתירו עבודה זרה?

ואני שואל את הנהלת ערוץ 14: בדקתם, פעם אחת, מה אומרת ההלכה על מה שאתם משדרים? פתחתם רמב"ם? פתחתם שולחן ערוך? שאלתם רב פוסק אחד - 0 לא קמיע־מוכר ולא מקובל־למזכרת, אלא רב נורמטיבי רציני - האם מותר לקרוא לציבור להתפלל לאדם? אני מבטיח לכם: כל פוסק רציני, מרבינו הגר"ד ליאור, הגר"י אריאל, הרבנים הגאונים מלמד האב והבן, כל הפוסקים מהר המור ועד הר עציון יאמרו לכם בפה מלא - אסור. איסור חמור. גובל בחמורה שבעבירות.

ואני אומר את זה לא כקנאי ולא כמתנגד לחסידות. אני עצמי נולדתי בבית של חסידי גור. אני אוהב את הרשב"י באהבה עזה. ודווקא משום שאני אוהב אותו, אני יודע בוודאות גמורה שהוא עצמו היה הראשון לקרוע את בגדיו אילו שמע מה שמשדרים היום בשמו. הרשב"י, שכל ספר הזוהר שלו אינו אלא שיר אהבה לאחדות הבורא - הופכים אותו לאליל שמתפללים אליו? בשם הילולתו הורסים את "שמע ישראל"?

אין גבול לרייטינג? נמכור גם את "אנכי ה' אלוקיך"? נמכור גם את "לא יהיה לך אלוהים אחרים על פני"? כי זה מה שקורה עכשיו, ברגע הזה ממש, בערוץ שבכל ימות השנה הקול היהודי האמיתי במדינת ישראל.

אני קורא להנהלת ערוץ 14 - עצרו את השידור. עכשיו. לא מחר. לא בערב. עכשיו! הוציאו הבהרה לאוויר. הזמינו פוסק שיסביר את ההבדל בין "להתפלל לרשב"י" - אסור - 0, לבין "לבקש מה' שזכות הרשב"י תגן עלינו" - מותר ורצוי.

התנצלו על המכשול שגרמתם. כי כל שעה שהשידור ממשיך - אתם מכשילים את הרבים, ואין חטא חמור מזה. "ארור משגה עיוור בדרך" (דברים כ"ז י"ח), ואין סומא גדול מצופה תמים שמאמין לכם שמותר לו לפנות אל אדם.

אהרון גרנביץ הוא אברך בישיבת ניר ובעליה של הוצאת 'מן הגורן'.