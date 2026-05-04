מבזקים
סרוגים

בדרך לישראל: מטוס התדלוק החדש השלים טיסת מבחן ראשונה

שורה אסטרטגית לחיל האוויר: המטוס הראשון מבין שישה שנרכשו מחברת בואינג צפוי להימסר לישראל בעוד כחודש • במשרד הביטחון מבהירים: המטוסים החדשים יאפשרו הגדלת טווח הטיסה למעגלים שלישי ורביעי ושימור העליונות האווירית בכלל הזירות

י"ז אייר התשפ"ו
בדרך לישראל: מטוס התדלוק החדש השלים טיסת מבחן ראשונה
מטוס התדלוק ״גדעון״ צילום: בואינג

משרד הביטחון הודיע (שני) היום על פריצת דרך משמעותית בתכנית ההתעצמות של חיל האוויר, כאשר מטוס התדלוק החדש, המכונה "גדעון", השלים בהצלחה את טיסת המבחן הראשונה שלו בשמי ארצות הברית.

המטוס, מדגם KC-46 מתוצרת חברת בואינג, מהווה את הסנונית הראשונה מתוך שישה מטוסי תדלוק מתקדמים שנרכשו על ידי משלחת הרכש של משרד הביטחון בארצות הברית. על פי התכנון הנוכחי, המטוס צפוי להימסר לידי חיל האוויר הישראלי כבר בעוד כחודש ימים, ובכך להתחיל את שילובו המעשי במערך המבצעי של צה"ל.

הצטרפותו של ה"גדעון" לצי המטוסים הישראלי היא חלק ממהלך התעצמות אסטרטגי רחב היקף שמנהל משרד הביטחון עבור צה״ל, המיועד לתת מענה מבצעי לאיומים במעגל השלישי והרביעי. המטוסים החדשים נועדו לאפשר לחיל האוויר להגדיל באופן דרמטי את טווח הטיסה של מטוסי הקרב ולשמר את העליונות האווירית של ישראל בכלל הזירות הרלוונטיות.

בואינגמטוס התדלוק ״גדעון״צילום: בואינג


מדובר בכלי אסטרטגי קריטי המאפשר שהייה ממושכת באוויר ופעילות מבצעית מרוחקת מגבולות המדינה, דבר המהווה מכפיל כוח משמעותי מול זירות מרוחקות.

ייחודו של המטוס עבור חיל האוויר הישראלי בא לידי ביטוי בהתאמות הטכנולוגיות המבוצעות בו; המטוסים יצוידו במערכות ישראליות מתקדמות ויותאמו במדויק לדרישות המבצעיות הייחודיות של החיל.

 שילוב המערכות הישראליות בתוך הפלטפורמה האמריקאית המוכחת נועד להבטיח כי חיל האוויר יוכל לממש את יכולותיו המבצעיות המקסימליות ולתת מענה מדויק לצרכי הביטחון המשתנים, תוך שמירה על יתרון איכותי בשדה הקרב האוויר


בואינג מטוס תדלוק גדעון

גלו עוד כתבות

החליקו לגלות עוד

סיימתם! אין עוד כתבות להצגה