טלי גוטליב יוצאת להגנת השופטים: אלו האשמים בפרשת אייל יפה

מי באמת אחראי לעונש בפרשת אייל יפה? טלי גוטליב בצעד חריג מתייצבת לצד השופטים ומסמנת את האשם האמיתי לטענתה: "הם מוחקים מה שבא להם, הכעס והביקורת צריכים להיות מופנים רק אליהם"

חברת הכנסת טלי גוטליב פרסמה היום (שני) הבהרה חריגה המיועדת לתומכיה בימין, ובה היא מסבירה מדוע הביקורת על העונש בתיק של אייל יפה צריכה להיות מופנית כלפי התביעה ולא כלפי היושבים בדין.



גוטליב, הידועה כמבקרת חריפה של מערכת המשפט, הדגישה כי במקרה זה השופטים פעלו תחת מגבלות חוקיות שהוכתבו להם על ידי הפרקליטות. בפוסט שפרסמה כתבה: "אנשי ימין יקרים ונבונים. חייבת להבהיר. אי אפשר לחשוד בי שאני לא מעבירה ביקורת על שופטים. בעניין אייל יפה המבזה הכעס המוצדק והביקורת הנוקבת היא לפרקליטות ורק אליה".

היא המשיכה והסבירה כי השופט אינו יכול להטיל ענישה על דעת עצמו בגין מעשים שאינם נכללים בכתב האישום הסופי שהוגש לבית המשפט. לדבריה, המהלך המכריע בתיק היה הסרת הסעיפים החמורים על ידי התביעה, דבר שסירס את יכולת הענישה של בית המשפט. גוטליב הבהירה נקודה זו בצורה נחרצת: "ברגע שכתב האישום תוקן ונמחקה עבירת מעשה מגונה, אין לשופט שום אפשרות חוקית להעניש על עבירה שלא קיימת עוד". בכך היא טוענת כי כל תלונה על קלות העונש צריכה להיבחן דרך ההחלטה המקצועית של מי שעיצב את כתב האישום.

חברת הכנסת סיכמה את דבריה במתקפה ישירה על הכוח המופרז, לטענתה, שניתן לפרקליטות בניהול הליכים משפטיים ובקביעת גורלם של נאשמים באמצעות שינוי סעיפי האישום. היא הציגה את הפרקליטות כגוף בעל סמכויות רחבות מדי הפועל ללא פיקוח מספק של הדרג השיפוטי על עצם ניסוח האישומים. לדבריה: "וזה כוחה של הפרקליטות שסוברנית לרשום ולמחוק מה שבא לה מתי שבא לה ולמי שבא לה". דבריה אלו נועדו למקד את הזעם הציבורי בתיק הספציפי הזה לעבר התנהלות התביעה, תוך מתן גיבוי לשופטים שהיו כבולים להוראות החוק והאישום.