אשת השמאל ומנהיגת המחאה מצטרפת ליאיר גולן

מורן זר קצנשטיין, דמות בולטת במחאה נגד הרפורמה המשפטית ומייסדת עמותת "בונות אלטרנטיבה", מצטרפת למפלגת 'הדמוקרטים' בראשות יאיר גולן. על פי הדיווח של דפנה ליאל, השניים צפויים להכריז היום (שני) רשמית על המהלך, במסגרתו תתמודד זר כצנשטיין בבחירות המקדימות של המפלגה לקראת הבחירות הקרובות.

סיפורה הציבורי של זר כצנשטיין החל בשנת 2020, אז שהתה עם משפחתה בנופש באילת בזמן שהתרחש אירוע האונס הקבוצתי המזעזע בעיר. בעקבות המקרה, החליטה ליזום פעולות מחאה נגד מה שכינתה "ההפקרות ביחס לו זוכות נשים בישראל". פעילות זו הובילה להקמת תנועת "בונות אלטרנטיבה", המאגדת נשות עסקים, מנכ"ליות ופעילות חברתיות, שהפכה בשנת 2023 לעמותה רשומה.

מהשפחות באדום ועד לנאומים בקפלן

בשנה האחרונה הפכה זר כצנשטיין לאחת הדמויות המזוהות ביותר עם המאבק ברפורמה המשפטית. היא עמדה מאחורי "מחאת השפחות" – מיצג ויזואלי עוצמתי ששאב השראה מהספר "מעשה השפחה", וכלל מאות נשים הצועדות בדממה בגלימות אדומות ברחבי הארץ. המיצג הפך לאחד מסמלי המחאה המרכזיים ומיצב את זר כצנשטיין כנואמת קבועה על הבימה המרכזית בהפגנות בקפלן.

במהלך פעילותה הציבורית לא נרתעה זר כצנשטיין מעימותים עם רשויות האכיפה. ביוני 2023, במהלך הפגנה סמוך לביתה של השרה לקידום מעמד האישה, מאי גולן, היא עוכבה לחקירה על ידי המשטרה ושוחררה זמן קצר לאחר מכן – אירוע שעורר הדים רבים בקרב פעילי המחאה.