דיווח: הקרמלין הגביר דרמטית את האבטחה על פוטין

חשש בקרב השלטון הרוסי: בקרמלין הגבירו באופן דרמטי את האבטחה סביב נשיא רוסיה ולדימיר פוטין, זאת לאור החשש הגובר מאפשרות של ניסיון התנקשות או הפיכה. כך דווח הבוקר (שני) ברשת CNN.

לפי הדיווח, המבוסס על דו"ח מודיעין אירופי, בנוסף לתגבור האבטחה האישית סביב פוטין, הוחלט גם על התקנת מערכות מעקב בבתיהם של אנשי צוות קרובים. בנוסף, נאסר על טבחים, מאבטחים וצלמים העובדים עם הנשיא לנסוע בתחבורה ציבורית.

עוד נאמר כי כל מבקר שמבקש להיפגש עם פוטין נדרש לעבור שתי בדיקות ביטחוניות מקיפות. העובדים בסביבתו הקרובה של הנשיא נדרשו להשתמש רק בטלפונים שאינם מחוברים לאינטרנט, זאת מחשש להדלפות או מעקב טכנולוגי.

הצעדים הדרמטיים ננקטו בעקבות גל של התנקשויות בבכירים בצבא הרוסי, וכן לאור החשש מהפיכה שלטונית על רקע הביקורת הגוברת על הקשיים ברוסיה - כולל המשבר הכלכלי, ההתנגדות הציבורית להמשך המלחמה באוקראינה והיעדר ההישגים בשדה הקרב.