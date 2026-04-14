פוטין באזהרה חריגה לישראל: "תפסיקו או שיקרה אסון אדיר"

מתיחות חריפה ויוצאת דופן מתפתחת בימים האחרונים בין ישראל לרוסיה. הרקע למשבר הוא סדרת תקיפות שביצע חיל האוויר הישראלי באזור הכור הגרעיני בבושהר שבמות איראן במהלך החודש האחרון.

על פי דיווח בחדשות 12, משרד החוץ הרוסי והשגרירות בישראל פנו פעם אחר פעם לירושלים באזהרות כי הפעילות הצבאית באזור מסכנת באופן ישיר אזרחים ומומחים רוסים השוהים במתקן. השיא נרשם לאחר תקיפה שבוצעה בסמיכות לעובדים רוסים; בדיעבד התברר כי בצה"ל לא היו מודעים לנוכחותם במקום באותה עת, ורק בעקבות המחאה ממוסקבה חודדו המיקומים המדויקים של הצוותים בשטח.

"מעמידים את אנשינו בסכנה"

הטון הרוסי, שהלך והחריף ככל שחלפו הימים, הגיע לשיא במכתב רשמי וחריג ששלח בכיר בקרמלין לגורם רשמי בישראל. במכתב נכתב במפורש: "אתם מעמידים את אנשינו בסכנה. זהו משחק מסוכן שעלול להוביל לאסון גרעיני אדיר עם השלכות קשות על כל המזרח התיכון".

בישראל ניסו להרגיע את הרוחות והבהירו בתגובה למחאות כי התקיפות לא כוונו בשום שלב נגד גורמים רוסים, אלא נגד יעדים איראניים בלבד.

פינוי צוותים ואיתות של חוסר סבלנות

למרות ההבהרות מירושלים, במוסקבה לא הסתפקו במסרים דיפלומטיים. כצעד של מחאה והגנה, רוסיה פינתה כמעט את כל אנשי הצוות שלה מהמתקן בבושהר ומסביבתו.

במערכת המדינית רואים בפינוי הזה איתות משמעותי לכך שהסבלנות של הנשיא פוטין כלפי חופש הפעולה הישראלי באיראן מתחילה לפקוע, וכי בקרמלין חוששים ברצינות מהידרדרות המצב לכדי אסון אזורי. הפניות והאזהרות הרוסיות נמשכו עד לימים האחרונים ממש, גם בפרק הזמן שקדם לכניסת הפסקת האש לתוקף.