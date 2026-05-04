בחירות בחמאס: זה הבכיר שנבחר למנהיג הארגון בעזה

ארגון הטרור הרצחני חמאס השלים את השלב הראשון בבחירות הפנימיות להנהגתו, כך דווח הבוקר (שני) בעיתון הלבנוני "אלאח'באר". על פי הדיווח, ח'ליל אל-חיה נבחר שוב למנהיג חמאס ברצועת עזה, בעוד ח'אלד משעל ימשיך לכהן כבכיר הארגון בחו"ל.

השינוי המשמעותי נרשם בגזרת יהודה ושומרון, שם נבחר זאהר ג'בארין לתפקיד בכיר הארגון בגדה המערבית. ג'בארין מחליף בתפקיד את סלאח אל-עארורי, שחוסל במהלך מלחמת "חרבות ברזל". בחירתו של ג'בארין מסמנת את הניסיון של הארגון לייצב את שדרת הפיקוד בגזרה לאחר חיסולו של אל-עארורי.

הקרב על הירושה: אל-חיה נגד משעל

הבחירות הנוכחיות מהוות הקדמה בלבד למאבק המרכזי בצמרת חמאס – בחירת ראש הלשכה המדינית של הארגון. על פי ההערכות, ח'ליל אל-חיה וח'אלד משעל יתמודדו זה מול זה על התפקיד היוקרתי, ככל הנראה במהלך השבועיים הקרובים.

מקורות שדיווחו לעיתון הלבנוני הבהירו כי ברצועת עזה כבר נערכים לתרחיש שבו אל-חיה ייבחר לראש הלשכה המדינית. במקרה כזה, הוחלט בארגון לבחור בכיר אחר מאזור עזה שיחליף אותו בתפקידו הנוכחי כמנהיג הרצועה, במטרה לשמר את מוקד הכוח העזתי בתוך הנהגת חמאס.

הבחירות הללו מתקיימות תחת לחץ צבאי כבד של צה"ל ברצועה, ובצל ניסיונות של הנהגת חו"ל בראשות משעל לחזק את אחיזתה במוקדי קבלת ההחלטות על חשבון הנהגת השטח בעזה.