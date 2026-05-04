הרב יגאל כהן מבקש: "אל תעלו למירון - זה פיקוח נפש"

במסר חריף ומנומק, פונה הרב יגאל כהן לציבור ומזהיר מפני הגעה להר מירון השנה. "האויבים שלנו מחכים להתגודדות של אנשים כדי לפגוע", הוא מבהיר וקובע: "רשב"י ישמע אתכם גם מרחוק"

במסר מיוחד שפורסם היום (שני), פונה הרב יגאל כהן לכלל הציבור ומבהיר כי השנה חובה להימנע מהגעה לקבר רשב"י במירון. "האויבים שלנו מחכים שתהיה שם התגודדות כדי לפגוע", מזהיר הרב וקובע כי תפילה מרחוק היא הפתרון הנכון בעת הזו.

בפתח דבריו ביקש הרב יגאל כהן להבהיר כי למרות הקשר העמוק של עם ישראל להר מירון, המציאות הביטחונית הנוכחית משנה את סדרי העדיפויות ההלכתיים: "אחים ואחיות יקרים, יש מצווה גדולה לעלות למירון, אצל רשב"י, אבל לא על חשבון פיקוח נפש. תבינו, האויבים שלנו מחכים שתהיה שם התגודדות של אנשים, הצטופפות של אנשים כדי לפגוע. סכנת נפשות ממש". לדבריו, השמירה על החיים בנסיבות הללו היא המצווה החשובה ביותר שניתן לקיים.





הרב הדגיש כי החלטתו אינה מבוססת על השערות, אלא על נתונים מקצועיים המגיעים מאלו האמונים על שלום הציבור: "אני לא מבין בביטחון, אבל יושבים אנשי ביטחון, צבא הגנה לישראל, שאמונים על הביטחון של עם ישראל ואומרים לך: סכנת נפשות לעלות להר ביום הזה לצערנו הרב, כי הם מחכים לנו. האויבים שלנו מחכים לנו. בבקשה, חוסו על נפשותיכם". הרב קרא לציבור להישמע להנחיות המקצועיות ולא לסכן את חייהם לשווא מול איומים מוחשיים.

בנוגע לחשש הציבור מאיבוד המעמד הרוחני, הציג הרב יגאל כהן גישה מרגיעה ומחזקת המאפשרת להתחבר לרבי שמעון בר יוחאי מכל מקום: "רשב"י ישמע את הזעקות שלכם גם מרחוק, והוא יעשה את כל מה שהוא צריך לעשות למעלה בשמים. כדאי הוא רבי שמעון לסמוך עליו בשעת הדחק. כדאי לסמוך עליו גם מרחוק. כשאפשר – עולים ושמחים ורוקדים ושרים ושמחים לכבוד התנא האלוקי, אבל עכשיו, כשאנחנו בסכנה, אנחנו לא עושים את זה".

לסיכום, הרב חתם את דבריו בהבטחה כי שמירה על הנפש כעת היא הערובה להמשכיות המסורת בעתיד: "רבי שמעון בר יוחאי אומר לך: תשמור על הנפש שלך, כדי שתהיה בריא וחזק ושתוכל עוד הרבה שנים לעלות למירון. אז השנה אנחנו לא עולים, ואנחנו מקבלים את זה באהבה ומתפללים לבורא עולם, שבזכות רבי שמעון בר יוחאי ימלא משאלות לבכם לטובה ולברכה, אמן ואמן".