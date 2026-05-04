לאחר ביטול עדותו: זו הסיבה שנתניהו לא הגיע היום לבית המשפט

סנגורו של ראש הממשלה הגיש בקשה דחופה לביטול הדיון שנקבע להיום, שבועיים לאחר סדרת דחיות דומות שגרמו לתהייה בקרב הציבור. כעת, רה"מ מסביר מדוע עדותו נדחתה פעם נוספת

סנגורו של ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיש הבוקר (שני) בקשה דחופה לביטול הדיון שנקבע להיום בבית המשפט המחוזי, זאת שבועיים לאחר סדרת דחיות דומות שעוררו תהייה רבה בציבור באשר להתקדמות ההליך המשפטי. בנימוקים הרשמיים שנחשפו כעת, מסביר נתניהו כי הסיבה לעיכוב הנוסף נעוצה בלוח זמנים ביטחוני-מדיני דחוס ורגיש שאינו מאפשר את התייצבותו

בבקשה נטען כי בשל המצב הביטחוני המורכב, ראש הממשלה לא יכול היה להתייצב למתן עדותו. לפי הנימוקים שהוצגו, נתניהו נדרש להשתתף אמש (ראשון) בישיבת הקבינט המדיני-ביטחוני ובהתייעצויות ביטחוניות נוספות שנמשכו עד "השעות הקטנות של הלילה".

עוד נמסר כי גם היום נדרש ראש הממשלה להמשך לוח זמנים ביטחוני-מדיני צפוף, שאינו מאפשר את הגעתו לבית המשפט. הבקשה מציינת כי פירוט נוסף לגבי מהות הדיונים והאילוצים הביטחוניים יועבר לשופטים במעטפה סגורה, כפי שנעשה בבקשות קודמות.