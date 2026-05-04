שוב זה קורה: הדיון במשפט נתניהו בוטל, והכתבים זועמים

דוברות בתי המשפט הודיעה כי הדיון בתיקי האלפים לא יתקיים היום, כתבי המשפט המזוהים עם קו ביקורתי נגד נתניהו הגיבו בזעם

הדיון שתוכנן להתקיים היום במשפטו של ראש הממשלה בנימין נתניהו בוטל, כך הודיעה הבוקר דוברות בתי המשפט.

על פי ההודעה שנשלחה הבוקר, הדיון בתיקי האלפים לא יתקיים לאחר עדכון שהתקבל במהלך הלילה מעורך דינו של נתניהו, עו״ד עמית חדד.

בהודעת דוברות בתי המשפט נמסר כי "בשלב זה אין פרטים נוספים שנוכל לעדכן".

הביטול עורר תגובות חריפות מצד כתבי משפט המזוהים עם ביקורת עקבית על נתניהו ועל התנהלות משפטו.

כתב המשפט של הארץ, חן מענית, כתב בתגובה: “בכל בוקר השמש זורחת ובכל בוקר מתבטל עוד יום דיונים במשפט נתניהו”.

גם כתב המשפט של חדשות 13, אביעד גליקמן, תקף בחריפות את הביטול וכתב: “נחשו מה? שוב אין דיון היום במשפט נתניהו לאור בקשת פרקליטו של נתניהו, עו״ד עמית חדד."

"לא יאומן" המשיך גליקמן, "8 שנים הוא חיכה. הפחד אוכל אותו”.

התגובות מגיעות על רקע שורת ביטולים, קיצורים ושינויים בלוחות הזמנים של עדות נתניהו בתקופה האחרונה.

בשבוע שעבר, לפי הטענות שעלו מצד כתבי המשפט, עדות נתניהו בוטלה ביום שני לבקשתו, קוצרה ביום שלישי, וביום רביעי יצא ראש הממשלה מהדיון למשך כשעתיים וחצי לטובת שהייה בקרייה.

בחדשות 13 פורסם בשבוע שעבר כי אחד הדיונים במשפט נתניהו בוטל בשל “שיקולים ביטחוניים”, וביום שלאחר מכן דווח גם על אירוע חריג שבו נתניהו נכנס ללשכת השופטים יחד עם עורכי הדין.

הביטול הנוכחי מצטרף לביקורת המתמשכת סביב קצב ניהול משפט נתניהו, כאשר מתנגדיו טוענים כי מדובר בדחיות חוזרות ונשנות שפוגעות בהתקדמות ההליך.

מנגד, בסביבת נתניהו מדגישים לאורך הדרך כי מדובר בראש ממשלה מכהן הנדרש לנהל במקביל עניינים מדיניים וביטחוניים כבדי משקל.

בשלב זה לא נמסרו פרטים נוספים על הסיבה המדויקת לביטול הדיון היום, מעבר לעדכון שהתקבל במהלך הלילה מסנגורו של נתניהו.