היועמ״שית בתגובה ראשונה להצעת הרצוג במשפט נתניהו

היועמ"שית מסרה הלילה את תשובתה לנשיא הרצוג, בעניין בקשתו לקיים דיונים בין הצדדים במשפט נתניהו - בכדי להגיע להסכמות

היועצת המשפטית לממשלה גלי בהרב מיארה, מסרה הלילה (ראשון) את תגובתה להצעת הנשיא הרצוג לכנס את הצדדים במשפט נתניהו בכדי להגיע להסכם - זאת לאחר הלחץ הרב שהופעל על הרצוג להעניק לנתניהו חנינה.

בתשובתה מסרה היועמ"שית כי "מוכנים לנהל משא ומתן להסדר טיעון, ללא תנאים מוקדמים וללא עצירת המשפט".

יחד עם זאת, היועמ"שית הוסיפה והדגישה במכתבה, כי "בעת הזו לא נתייחס לסוגייות נוספות ובהן מתכונת השיח, אופן השיח ומיקומו", כלומר במילים אחרות, היא אינה מתחייבת כי שיחות אלו יתקיימו בבית הנשיא.

נראה כי מיארה אף אינה זזה מעמדתה, על כך שיש להגיע להסכם טיעון - דבר שעורכי דינו של נתניהו התנגדו לו בעבר, ומסרבת לגישור.