הבית הלבן מוריד את הלהבות: "השיחות עם איראן נמשכות"

מאז שדחה הנשיא טראמפ הצעה נוספת של המשטר האיראני, התגברו הדיווחים על סיכוי ממשי לחזירה ללחימה, אך כעת שליח הבית הלבן סטיב וויקוף מצנן את השיח ומבהיר כי השיחות עם איראן נמשכות

ארצות הברית ואיראן חוזרות אל שולחן המשא ומתן? אחרי יום של התנגשויות פומביות בין המשטר והנשיא טראמפ, בנוסף לדיווחים על עליה משמעותית בסיכוי החזרה ללחימה, השליח המיוחד של הבית הלבן סטיב וויטקוף שופך מים צוננים על רוחות המלחמה.

למרות השיח הגובר על סיכוי לחזרה ללחימה עצימה באיראן, ודיווחים על פעילות צבאית מוגברת, הכוללת תנועת מטוסי קרב והמראת מטוסים מתדלקים, שליח הבית הלבן מבהיר כי בשלב זה השיחות עם איראן נמשכות.

על פי דיווח של חדשות CNN, וויטקוף הבהיר בשיחות עם מקורבים כי בשלב זה, השיחות עם איראן צפויות להימשך, וכי הצעות עדיין מוחלפות מאחורי הקלעים. זאת למרות הפערים הגדולים בין ההצעות האיראניות מול סף המינימום שהציב הנשיא טראמפ עד כה.



