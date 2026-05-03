רוני דיילה מודה: אני המאמן שנחקר בחשד להטרדה מינית

מאמן מכבי תל אביב, רוני דיילה, הוא האיש שנחקר בחשד להטרדת נהגת מונית במהלך נסיעה. דיילה בתגובה ראשונה: "שתיתי יותר מדי ואיני זוכר את פרטי האירוע, אני מתנצל בפני הנהגת מכל הלב".

שעות לאחר הפרסומים על מאמן בכיר בליגת העל שנחקר במשטרה, הותר הערב (ראשון) לפרסום כי מדובר ברוני דיילה, מאמנה של מכבי תל אביב. האירוע המדובר התרחש בשעות המוקדמות של יום חמישי האחרון, במהלך נסיעה של המאמן במונית לביתו. על פי החשד, במהלך הנסיעה הטריד דיילה את נהגת המונית, שהגישה נגדו תלונה.

תגובת המאמן: "לוקח אחריות על הסיטואציה"

בתגובה רשמית שפרסם דיילה, הוא הודה בקיום האירוע אך ציין כי אינו זוכר את פרטיו בשל צריכת אלכוהול מופרזת. "אירע מקרה במהלך נסיעתי הביתה במונית. איני זוכר את פרטי האירוע, שכן שתיתי יותר מדי ולכן גם בחרתי לקחת מונית", מסר דיילה.

המאמן ביקש להעביר מסר ישיר למתלוננת: "במידה שדבריי פגעו בנהגת המונית, אני מתנצל בפניה בכנות ובכל הלב על כך".

דיילה הוסיף והתנצל בפני המועדון והאוהדים, והוסיף כך: "אני מבקש להתנצל בפני כל אנשי המועדון ובפני האוהדות והאוהדים הנפלאים שלנו. התנהלות זו אינה עומדת בסטנדרטים ובערכים שאני מציב לעצמי".

דיילה חתם את דבריו בהבטחה להמשך: "אני לוקח אחריות על הסיטואציה ומתחייב ללמוד ממנה, להשתפר ולטפל בדברים הללו באופן מקצועי וראוי. שוב, אני מתנצל בכנות".

מקבוצת מכבי תל אביב טרם פורסמה הודעה רשמית בנוגע לעתידו של המאמן בעקבות הפרשה.