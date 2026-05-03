מחדל עצום: חשודי רצח ימנו זלקה שוחררו ממעצר לפני ימים

במה שנראה כסקנדל ומחדל עצום של מערכות האכיפה והמשפט, נחשף כעת כי החשודים ברצח הצעיר ימנו זלקה ז"ל שוחררו ממעצר ימים בודדים לפני האירוע הקטלני, לאחר שהואשמו בתקיפת בנו של שופט באלימות קשה

על פי הדיווח של כתבת המשטרה והפלילים בחדשות i24, לי עייש, החשודים ברצח ימנו זלקה ז"ל, שוחררו ימים בודדים לפני אירוע הדקירה הקטלני בו נרצח ימנו זלקה ז"ל.

בדבר שניתן לתאר רק כמחדל אכיפתי ושיפוטי עצום, שלושה מתוך חמשת הצעירים, אשר חשודים ברצח ימנו זלקה ז"ל בדקירות סכין, שוחררו חזרה לציבור ימים בודדים לפני הרצח, ולאחר שלקחו חלק על פי האישומים באירוע אלימות חמור כנגד צעיר נוסף, במקרה זה בנו של שופט מכהן.

על פי כתב האישום, הנראה התרחש במסגרת בית הספר, כאשר אותם נערים מואשמים כי תקפו את הצעיר, בנו של השופט, באלימות קשה וללא מעצורים או רחמים. האישומים מתארים את האירוע כמצב מתמשך של אלימות, במסגרתו תקפו הצעירים את הנער באגרופים ובעיטות, וגם כאשר קרס לקרקע, לא הרפו ממנו, וכאשר ניסה לחמוק מהמקום רדפו אחריו בין חלקי בית הספר, עד שלבסוף נמלטו מהאזור, הנער המותקף נזקק לטיפול רפואי בסיום האירוע.

על פי הדיווח, בעקבות המקרה נשקלת העברת התיק אל בית משפט מחוזי באזור אחר, מחשש לניגודי עניינים.

האירוע עצמו הוא סקנדל אכיפתי עצום, וכישלון צורב של מערכת המשפט. שחרורם של הנאשמים, שנקטו באלימות קשה ועקבית, מצביע על חוסר הבנה עמוק של הדפוס העברייני המצטייר ושל מסוכנותם המשמעותית לחברה וסביבתם.