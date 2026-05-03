מתקפת פתע? דיווחים על תנועת מטוסי קרב מוגברת והמראת מתדלקים

שורה של גורמים באזור מדווחים על תנועה משמעותית וכבדה של כלי טיס ומטוסי קרב, בדגש על שמי ירדן ומערב עיראק, בנוסף גופי מעקב אזרחי מתעדים המראה של מספר רב של מטוסי תדלוק אמריקאים. התנועה האינטנסיבית מעלה שאלות רבות על האפשרות לחידוש הלחימה.

ללא קרדיט., המראת מטוסי תדלוק מבסיסים.

מקורות ערביים רבים מדווחים על תנועה ערב ומתגברת של מטוסי קרב באוויר, תנועה כבדה במיוחד נשמעה מעל שטח ירדן ובאזור מערב עיראק, סמוך לגבול האיראני.

בנוסף, עשרות מטוסי תדלוק אמריקאים תועדו ממריאים מבסיסים באזור באופן סימולטני, דבר הייתכן ומצביע על פעילות מבצעית מתואמת, או אפשרות של פינוי מחשש למתקפה על אותם בסיסים.

בנוסף ייתכן כי מדובר בבחינה ישראלית-אמריקאית של מוכנות ההגנות האיראניות, או ניסיון להעביר מסר למשטר אשר ממשיך לסרב להתגמש במשא ומתן עם הבית הלבן.