מזל טוב: קים אור אזולאי מצפה לתינוק ראשון

עשרה חודשים בלבד עברו מאז שעמדו תחת החופה בקיסריה, וכעת קים אור אזולאי (23) ובעלה, כדורסלן נבחרת ישראל יפתח זיו (30), מבשרים לעולם על עליית מדרגה משמעותית ביחסים: הם מצפים לילד ראשון.
הזוג הפוטוגני בחר לחשוף את הבשורה המשמחת בסרטון אינטימי ומרגש שצולם בחווה. בסרטון נראית קים כשהיא מציגה בטן היריונית ראשונה ופונה לבן זוגה בהתרגשות שיא: "אתה קולט שאנחנו הולכים להיות הורים?".
לצד הסרטון, הוסיפו השניים את הכיתוב החד משמעי: "אבא יפתח ואמא קים!", וגרפו תוך דקות אלפי לייקים ותגובות מפרגנות מחברים לתעשייה ומעריצים.
