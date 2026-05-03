אזהרה חמורה: סערה מגנטית בדרכה לכדור הארץ

התפרצות אנרגיה חריגה בשמש שיגרה ענני חלקיקים שעושים את דרכם אלינו. התחזית: סערה גיאו-מגנטית שעלולה להשפיע על מערכות ה-GPS, התקשורת הלוויינית ואפילו על רשתות החשמל

מדענים ומומחי חלל עוקבים בדאגה אחר התפתחות יוצאת דופן בשמש: התפרצות אנרגיה חריגה שיגרה ענני חלקיקים טעונים הנעים במהירות גבוהה ישירות לכיוון כדור הארץ. על פי ההערכות, המפגש של חלקיקים אלו עם האטמוספירה צפוי להתרחש בימים הקרובים ולעורר סערה גיאו-מגנטית.

כפי שפורסם באתר 'מאקו', "כשהענ הזה פוגע בנו, הוא יוצר סערה שמשבשת לוויינים, מערכות GPS וקשר תעופתי". המשמעות עבור האזרח הקטן עלולה להיות שיבושים באפליקציות ניווט, קשיים בקליטה הסלולרית והפרעות בשידורי לוויין.

הסיכון המרכזי: עומסי יתר ברשתות החשמל

לצד השיבושים הטכנולוגיים בתקשורת, קיים חשש מהותי גם לתשתיות הפיזיות. המומחים מסבירים כי "הסיכון המרכזי הוא עומסי יתר שיכולים להשבית אפילו רשתות חשמל". במקרים קיצוניים של סערות מגנטיות בעבר, נרשמו תקלות בשנאים ובתחנות כוח כתוצאה מהשראה אלקטרומגנטית חזקה.

האם יש סיבה לבהלה?

למרות התחזיות המדאיגות, חשוב לציין כי מדובר בתופעה מוכרת המתרחשת מעת לעת כחלק ממחזור הפעילות של השמש. גופי התקשורת וחברות החשמל ברחבי העולם מתורגלים בהתמודדות עם אירועים מסוג זה, ולרוב מדובר בשיבושים נקודתיים וזמניים בלבד.