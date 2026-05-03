לא מרוצה? טראמפ שלח תגובה רשמית להצעה האיראנית

במהלך הימים האחרונים העבירו האיראניים הצעה מתוקנת אל הבית הלבן, בניסיון להגיע אל הסכמות למסגרת הפסקת הסכסוך ופתרון הסוגייה הגרעינית, כעת הנשיא שלח את תגובתו, כאשר על פי גורמים יודעי דבר הפערים נותרו "גדולים מידי כדי להגיע להסכמות".

הנשיא טראמפ לא מרוצה מההצעה האיראנית, ושלח תגובה נחרצת בהתאם, כך מדווחים שורה של גורמים מקורבים לבית הלבן ולתהליך הדיפלומטי המתחולל בין הצדדים. מוקדם יותר היום, הודלפו מספר פרטים מההצעה האיראנית המחודשת, כמו ההצעות האיראניות להגבלת העשרת אורניום ל-15 שנה, וסירובם המתמשך להעביר את מאגרי האורניום המועשר אל מעל ל-60 אחוזים.

כעת הגיעה תגובת טראמפ, אשר על פי מקורבים, דוחה את ההצעה האיראנית, שכלל 14 סעיפים והצעות. גורמים מקורבים לנשיא מסרו כי "הנושא הגרעיני נותר תקוע, הפערים גדולים מידי כדי לראות הסכמות בנושא".

מטעם משרד החוץ האיראני נמסר: "התקבלה תגובה אמריקנית להצעה האיראנית לתוכנית מסגרת לסיום הסכסוך, ההצעה תיבחן בהתאם, בשלב זה אין מו"מ על תוכניות הגרעין והעשרה אורניום".

מהנשיא טראמפ נמסר ישירות לתקשורת: "ההצעה האיראנית נבחנה, והיא לא מקובלת עליי".