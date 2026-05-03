העיתונאי החרדי הודיע על פרישה מהעיתונות

העיתונאי עקיבא וויס, המשמש בשנה האחרונה ככתב המדיני של עיתון 'מקור ראשון', הודיע היום (ראשון) על פרישתו מעולם העיתונות לאחר 13 שנים בתחום.

וויס, שבמשך שנים ארוכות היה אחד הקולות המוכרים בסיקור המגזר החרדי והדתי ככתב הדתות של 'כאן חדשות', בישר על המהלך בפוסט שפרסם בחשבונותיו החברתיים. "אחרי 13 שנה בעיתונות, שמח להודיע על דרך מקצועית חדשה בעולם מקביל: ייעוץ תקשורת ואסטרטגיה", כתב.

מעבור לקדמת הבמה אל מאחורי הקלעים

וויס נחשב לעיתונאי מוערך שעבר תחנות משמעותיות בקריירה, החל מחשיפות במגזר החרדי ועד לסיקור מדיני של ביקורי בכירים ופסגות מדיניות בשנה האחרונה. כעת הוא בוחר לרתום את הניסיון והקשרים שצבר לטובת עולם הייעוץ והאסטרטגיה.

"מספר הטלפון שלי נותר זהה", ציין וויס בפוסט הפרישה, והוסיף בפנייה לשותפיו לדרך: "מוזמנים ליצור קשר ובעזרת השם נעשה ונצליח".