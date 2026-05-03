לא מוותר? גנץ במסר לתומכיו אחרי הפרישה המפתיעה

לאחר שיד ימינו של יושב ראש מפלגת כחול לבן הודיע במפתיע על פרישה, בני גנץ ממשיך לנסות לשדר אופטימיות לתומכיו

מוקדם יותר היום, הודיע חבר הכנסת חילי טרופר, יד ימינו של מנהיג כחול לבן, חבר הכנסת בני גנץ, על פרישה מפתיעה משורות המפלגה. הפרישה של טרופר מגיעה, על פי דיווחים, לאחר שעלו אי הסכמות בינו ובין גנץ, כולל חשש ממשי לא לעבור את אחוז החסימה.

בשבועות האחרונים, קיים שיח רב סביב מנהיג כחול לבן בני גנץ, וסיכויו להתברג בהצלחה עם מפלגתו אל תוך מושבי הכנסת הבאה, על פי דיווחים במסגרת הערכות אלו אפילו התקיימו שיחות בתוך גוש האופוזיציה על האפשרות להפריש את גנץ מהבחירות, במסגרת עסקה בה תובטח לו נשיאות המדינה.

מוקדם יותר היום הודיע טרופר על עזיבת כחול לבן, והפך לגורם מחוזר, כאשר אפילו ראש הממשלה לשעבר נפתלי בנט הגיב ברשתות לפרישתו בקריצה והזמנה פתוחה אל שורות מפלגתו החדשה 'ביחד'.

אך למרות הפרישה והשיח העגום בנוגע לסיכוי האלקטורליים, גנץ מתחייב למצביעיו להתמיד בדרך: "ממשיכים קדימה בכל הכוח!" הבטיח גנץ בפוסט ברשת החברתית, והרחיב: "להבטחת הקמת ממשלת אחדות ציונית ורחבה, שתשבור את הגושים ותצעיד את מדינת ישראל קדימה".