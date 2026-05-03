היסטוריה: זה השדר הישראלי שישדר את גמר המונדיאל

שדר הספורט הוותיק נבחר להוביל את משדר הגמר של גביע העולם ב"כאן 11". מי צפוי לפרשן לצדו

עולם הספורט הישראלי מתכונן לאירוע השיא של השנה, והערב נודע כי נקבעה זהות הקול שיוביל את המשדר היוקרתי ביותר: יהונתן כהן נבחר לשדר את גמר המונדיאל הקרוב. מדובר בנקודת ציון משמעותית בקריירה של השדר הוותיק, שיוביל לראשונה את שידור משחק הגמר של גביע העולם שיועבר בשידור ישיר ב"כאן 11".

על פי דיווח באתר "ישראל היום", מי שצפוי לשמש כפרשן לצדו של כהן הוא אורי אוזן. השניים צפויים להרכיב את הצוות שיוביל את המשדר הנצפה ביותר על המסך, זאת לאחר שנות ניסיון רבות שבהן ביסס כהן את מעמדו כשדר מוערך, בין היתר כשדר המרכזי של משחקי גביע המדינה.

הקול שמאחורי הישגי המונדיאליטו

השנים האחרונות האיצו את התבססותו של כהן בפסגת שדרי הספורט בישראל. הוא חתום, בין היתר, על פסקול הרגעים הגדולים של נבחרת הנוער בקמפיין המונדיאליטו ההיסטורי בארגנטינה, שהפך לאחד ההישגים המרשימים של הכדורגל הישראלי בשנים האחרונות.

בכל הנוגע למקורות השראה, כהן אינו מסתיר את המודלים שעיצבו את סגנונו המקצועי. בראיון ל"ישראל היום" הגדיר כהן את מאיר איינשטיין ז"ל כשדר "הגדול מכולם", בזכות השילוב שבין איכויות קוליות לחוש עיתונאי מושחז.

בזירה הבינלאומית, שואב כהן השראה מפיטר דרורי, שדר רשת "סקיי" הבריטית. כהן הגדיר את דרורי כ"מסי של שידורי הספורט" ופנומן של מילים, תכונות שהוא צפוי להביא עמו אל עמדת השידור ברגע השיא של המונדיאל הקרוב.