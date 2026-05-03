״קשר אישי קרוב״ בין חוקרת לעד: נציב שב"ס דורש בדיקה חיצונית

פרקליטו של נציב בתי הסוהר קובי יעקובי, עו"ד אורי קורב, פרסם היום (ראשון) תגובה חריפה ויוצאת דופן נגד המחלקה לחקירות שוטרים (מח"ש), בעקבות הדיווחים על כוונה להגיש כתב אישום נגד מרשו. לדברי קורב, החקירה כולה הייתה מגמתית, רשלנית ורצופה בפעולות פסולות שנועדו להטות את הראיות נגד הנציב.

"הנציב לא ידע על קיומה של חקירה"

עו"ד קורב הדגיש כי הנציב יעקובי הוא איש אכיפת חוק ישר שלא נפל רבב במעשיו. בלב ההגנה עומדת הטענה כי יעקובי כלל לא ידע על קיומה של חקירה פלילית, ולכן מבחינה משפטית לא יכול היה לפעול לשיבושה. לתמיכה בגרסה זו, הגישה ההגנה תצהיר של ניצב במשטרה, שאישר כי שמע מהעד באותו זמן בדיוק את אותם הדברים שמתאר הנציב.

ההגנה תקפה את התנהלות מח"ש מול העד המרכזי בתיק, וטענה כי גרסתו שונתה באופן מחשיד מיד לאחר "הפסקה בחקירה" – מהלך שעל פי הטענה לא תועד במכוון. "חוקרי מח"ש שיקרו לעד המרכזי, כפי שעשו גם בחקירת הנציב ועדים נוספים", נטען בתגובה, תוך ציון כי הבקשה לערוך עימות בין הנציב לעד נדחתה.

החשיפה: קשר אישי בין חוקרת לעד המרכזי

הטענה הדרמטית ביותר שהועלתה היא קיומו של ניגוד עניינים חריף בתוך היחידה החוקרת. לדברי עו"ד קורב, בידי ההגנה ראיות מבוססות לכך שחוקרת בתיק הייתה מצויה בקשר "אישי קרוב" עם עד התביעה המרכזי.

"בשל השלכת הדברים על טוהר החקירה והמניעים בקבלת ההחלטות, הדברים צריכים להיבדק ולהיחקר על ידי גורם חיצוני בטרם תתקבל החלטה", נמסר מטעם ההגנה. קורב ציין כי פנייה בנושא כבר הועברה ליועצת המשפטית לממשלה ולפרקליט המדינה.

ביקורת על ההדלפות לתקשורת

בסיום דבריו, התייחס עו"ד קורב לדיווחים בתקשורת על ההחלטה להגיש כתב אישום, וציין כי הנציב וצוותו לא קיבלו כל הודעה רשמית בנושא. "אנו מקווים כי ההדלפה והפרסום אינם נכונים", אמר קורב, וקרא ליועמ"שית ולפרקליט המדינה להימנע מהגשת התיק נוכח הראיות והכשלים שהוצגו.

כזכור, הפרשה עוסקת בחשדות הנוגעים להתנהלותו של יעקובי בתפקידיו הקודמים ובתקופת מינויו לנציב שב"ס, חשדות אותם הוא מכחיש בתוקף לאורך כל הדרך.