עו"ד דוד פטר באזהרה חמורה: "זה מה שנרקם מאחורי הקלעים"

עורך הדין דוד פטר חושף את הקנוניה שנרקמת מאחורי הקלעים לקראת הבחירות הקרובות

עו"ד דוד פטר התייחס הערב (ראשון) בראיון ליעקב ברדוגו ודורון כהן ברדיו 'גלי ישראל' למפת הכוחות הפוליטית ולמה שהוא מכנה התגייסות של מערכות המדינה לקראת המערכה בקלפי. בדבריו קרא פטר לציבור הימני להתעורר ולהבין את גודל השעה.

"חלק מהמחנה שלנו, עם הלב במקום הנכון אבל קצת ישן על האף", פתח עו"ד פטר את דבריו והוסיף אזהרה מפני מה שהוא רואה כפעולה מתואמת של גופי הכוח במדינה.

"הדיפ סטייט עושה ALL IN"

לדברי פטר, המערכות השונות פועלות כעת במלוא הכוח כדי להשפיע על תוצאות הבחירות הקרובות. "יש לנו אירוע שכל הדיפ סטייט, כל מערכת המשפט, כל התקשורת, כל מערכת הביטחון - עושים ALL IN על הבחירות", טען בראיון. "צריך מאוד להיזהר ממה שקורה כאן".

קריאה לשיא הצבעה היסטורי

בהמשך דבריו הבהיר פטר כי הדרך היחידה של המחנה הלאומי להתמודד עם המצב היא באמצעות התייצבות המונית ביום הבוחר.

"יש צורך להעלות את אחוז ההצבעה בימין לשיא היסטורי שלא היה מעולם מאז קום המדינה", קבע פטר בנחרצות. "אסור שאף אחד יישאר בבית, זה האירוע".