ללא בושה: מועמדת לפרלמנט הבריטי מנהלת חשבון הסתה אנטישמי

מועמדת מפלגת השמאל הקיצוני של בריטניה למחוז ניו-קאסטל נתפסה על חם מנהלת חשבון הסתה ולעג נגד יהודים, בזמן שהיא מתמודדת למושב בפרלמנט הבריטי.

טינה איון, מועמדת בבחירות הבריטיות מטעם מפלגת השמאל הקיצוני 'הירוקים', נתפסה על חם מנהלת חשבון מוצף הסתה ולעג כנגד יהודים. איון נתפסה מנהלת חשבון תחת השם 'אנה פרנק האמיתית' בו פרסמה פוסטים הלועגים אל השואה, מסיתים לפגיעה ורצח יהודים ועוד תוכן קיצוני רב.

באחד הפוסטים שצבא תאוצה ועלה לכותרות לאחר חשיפת חשבונה, פרסמה איון תמונה של מגרסת עץ תעשייתית, תחת התיוג "מסחטת ציונים, להכניס קודם את הרגליים". הפוסט מהדהד שורה של אמירות אנטישמיות ואזכורים, בשיח האנטישמי ברשת משתמשים רבות באייקון של מיץ ככיסוי לאמירות אנטישמיות נגד יהודים בעקבות הדימיון בין המילים באנגלית (Juice-מיץ, Jews-יהודים).

בנוסף מהדהדת איון בדיחות שואה אנטישמיות המציעות דרכים לצפות ולהנות מסבלם של היהודים בזמן הריגתם, כפי שאזכרה את הכנסת כפות הרגליים קודם אל מגרסת העץ.

מדובר בהמשך מטריד אל גל האנטישמיות הקיצוני השוטף את העולם, כאשר רק במהלך סוף השבוע האחרון הפך פופוליסט קיצוני בעל קעקוע ניאו-נאצי בהשראת גדודי S.S הפך למועמד המוביל בפריימריז הדמוקרטיים של מדינת מיין בארה"ב.